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«Образец не только для Шерстнёва, но в целом для Беларуси». Лукашенко об инновационном предприятии в Оршанском районе

30 октября 2021 17:03
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Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. Визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.  

Евгений Пустовой, корреспондент:  
«Устье» – многоцелевое хозяйство. Возрождение начиналось с диктатуры в земледелии.  

«Образец не только для Шерстнёва, но в целом для Беларуси». Лукашенко об инновационном предприятии в Оршанском районе-1

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук:  
Сделано уже, в принципе, много. Хозяйство становится на ноги, работает самостоятельно, зарабатывает, самостоятельно выплачивает зарплату, налоги и так далее. Хотя приняли – было 109 миллиардов долгов по тем ценам. В принципе, хозяйство не работало. Начали мы с того, что буквально в 2015 году приняли с какими показателями, и каждый год мы даем прирост. Начали мы с растениеводства, поскольку если не будет растениеводства, кормовой базы и так далее, дальнейшее развитие бесполезно.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это образец не только для Шерстнева, но в целом для Беларуси.  
– Я полагаю, для Беларуси.  
– Многоотраслевое.  
– Когда вы нам передали, приехали принимать с Николаем Николаевичем, мы настолько ужаснулись, что было. Я думаю: лучше бы мы тогда вас попросили, лучше бы нам его не отдавали. Но сейчас уже мы его никому не отдадим.  

«Образец не только для Шерстнёва, но в целом для Беларуси». Лукашенко об инновационном предприятии в Оршанском районе-4

Лукашенко: картошку продал тихонько и сижу, курю. А молоком, мясом кто будет заниматься? Читайте здесь.  

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков # Николай Шерстнев # Евгений Пустовой # Фотофакт

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