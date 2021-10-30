«Образец не только для Шерстнёва, но в целом для Беларуси». Лукашенко об инновационном предприятии в Оршанском районе

Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. Визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук:

Сделано уже, в принципе, много. Хозяйство становится на ноги, работает самостоятельно, зарабатывает, самостоятельно выплачивает зарплату, налоги и так далее. Хотя приняли – было 109 миллиардов долгов по тем ценам. В принципе, хозяйство не работало. Начали мы с того, что буквально в 2015 году приняли с какими показателями, и каждый год мы даем прирост. Начали мы с растениеводства, поскольку если не будет растениеводства, кормовой базы и так далее, дальнейшее развитие бесполезно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это образец не только для Шерстнева, но в целом для Беларуси.

– Я полагаю, для Беларуси.

– Многоотраслевое.

– Когда вы нам передали, приехали принимать с Николаем Николаевичем, мы настолько ужаснулись, что было. Я думаю: лучше бы мы тогда вас попросили, лучше бы нам его не отдавали. Но сейчас уже мы его никому не отдадим.