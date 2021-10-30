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«Рецептура нашего центра по продовольствию». Лукашенко оценил вкусный сувенир на молочном предприятии

30 октября 2021 17:22
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Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. 30 октября визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.  

Евгений Пустовой, корреспондент:  
«Устье» – многоцелевое хозяйство. Возрождение начиналось с диктатуры в земледелии.  

Молоко в «Устье» производят самого отменного качества – А2, пить его можно даже аллергикам. Его тоже перерабатывают с основной массой.  

«Рецептура нашего центра по продовольствию». Лукашенко оценил вкусный сувенир на молочном предприятии-1

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук:  
Сувенир.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это вы делали?  
Да, это делали на «Молочном мире». Рецептура нашего центра по продовольствию. Полностью.  
Спасибо!  

«Рецептура нашего центра по продовольствию». Лукашенко оценил вкусный сувенир на молочном предприятии-4

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков # Евгений Пустовой # Фотофакт

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