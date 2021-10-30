«Рецептура нашего центра по продовольствию». Лукашенко оценил вкусный сувенир на молочном предприятии

Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. 30 октября визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.

Евгений Пустовой, корреспондент:

«Устье» – многоцелевое хозяйство. Возрождение начиналось с диктатуры в земледелии.

Молоко в «Устье» производят самого отменного качества – А2, пить его можно даже аллергикам. Его тоже перерабатывают с основной массой.