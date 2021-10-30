Шпиц Президента Умка продегустировал молоко на оршанском предприятии

Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. Сегодняшний визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.

Особенно оценил вкус молока дегустатор Умка. Такое молоко дает красная европейская. Порода из Дании и стран Скандинавии. Лучше всего подходит и для наших климатических условий. Под нее создан и весь технологический процесс.