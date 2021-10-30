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Шпиц Президента Умка продегустировал молоко на оршанском предприятии

30 октября 2021 17:15
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Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. Сегодняшний визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.  

Евгений Пустовой, корреспондент:  
«Устье» – многоцелевое хозяйство. Возрождение начиналось с диктатуры в земледелии.  

Шпиц Президента Умка продегустировал молоко на оршанском предприятии-1

Особенно оценил вкус молока дегустатор Умка. Такое молоко дает красная европейская. Порода из Дании и стран Скандинавии. Лучше всего подходит и для наших климатических условий. Под нее создан и весь технологический процесс.  

Шпиц Президента Умка продегустировал молоко на оршанском предприятии-4

«Образец не только для Шерстнева, но в целом для Беларуси». Лукашенко об инновационном предприятии в Оршанском районе. Подробнее здесь.  

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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