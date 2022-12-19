«Надо быть умнее, а не громче отстаивать свои интересы». В чем уникальность белорусской внешней политики?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу « По существу » в 18.30.

Вадим Боровик, политолог:

В чем уникальность Беларуси? Мы находились всегда на перепутье. Все нами интересуются. И мы всегда должны были проводить филигранную внешнюю политику. А она может проводиться только тогда, когда общество не на конфронтации воспитываем, а на созидании. Поэтому многие исторические события мы очень тонко трактовали. Грюнвальдская битва в России по-другому воспринимается, чем в Литве. И мы должны это воспринимать, потому что у нас есть стратегический союзник. А когда у нас была торговля внешняя разделена 50 на 50, мы не могли выступать в роли…

Лететь на одном крыле всегда опасно. Даже сейчас если у нас где-то крыло подпилили, будем в Азии находить дополнительные возможности, в странах дальней дуги, не теряя нашего стратегического союзника – Российскую Федерацию. И вернемся в ЕС. Вернемся как партнеры и друзья. Сегодня Лукашенко встречается с Путиным, говорит: мы готовы вести переговоры, разговаривать, но только не с позиции силы, а уважая друг друга. Поэтому выстраивать наш культурный код мы должны очень осмотрительно. Мы компактное среднеевропейское государство, шашкой махать мы себе позволить не можем. Поэтому надо учитывать интересы наших партнеров. Наши гибкость и умение сгладить углы позволяли нам извлекать экономическую и политическую выгоды. Надо быть умнее, а не громче отстаивать свои интересы. Лучше получать выгоду, чем в большей степени педалировать свое превосходство.

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