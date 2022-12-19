«Будем отвоёвывать имена героев». Представитель Молодёжного парламента о сохранении белорусской культуры

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу « По существу » в 18.30.

Евгений Нищименко, член комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Все эти события позволяют нам создать некий культурный код, который со временем будет развиваться. Не забывайте, что в мире есть процесс упадка и подъема. Сейчас наша культура, на мой взгляд, находится на стадии подъема, потому что мы начинаем выбирать национальных героев, доказывать определенные события, ставить свою точку. Это нам не позволяет раствориться в том мультикультурализме, который соседи с запада, востока, юга пытаются какими-то косвенными или прямыми способами навязать. Мы пытаемся продвигать (и будем это делать) свою культуру и не позволим нашей культуре раствориться во всем этом многообразии. Это нас создаст как уникальную нацию.

Алена Сырова, СТВ:

Каким образом?

Евгений Нищименко:

Мы начнем с того, что будем отвоевывать имена героев, которые были именно белорусские.

Кирилл Казаков, СТВ:

У кого?

Евгений Нищименко:

У наших определенных соседей, лиц, которые пытаются нас убедить, что это не так.