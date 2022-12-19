«Будем отвоёвывать имена героев». Представитель Молодёжного парламента о сохранении белорусской культуры

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Евгений Нищименко, член комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Все эти события позволяют нам создать некий культурный код, который со временем будет развиваться. Не забывайте, что в мире есть процесс упадка и подъема. Сейчас наша культура, на мой взгляд, находится на стадии подъема, потому что мы начинаем выбирать национальных героев, доказывать определенные события, ставить свою точку. Это нам не позволяет раствориться в том мультикультурализме, который соседи с запада, востока, юга пытаются какими-то косвенными или прямыми способами навязать. Мы пытаемся продвигать (и будем это делать) свою культуру и не позволим нашей культуре раствориться во всем этом многообразии. Это нас создаст как уникальную нацию.
Алена Сырова, СТВ:
Каким образом?
Евгений Нищименко:
Мы начнем с того, что будем отвоевывать имена героев, которые были именно белорусские.
Кирилл Казаков, СТВ:
У кого?
Евгений Нищименко:
У наших определенных соседей, лиц, которые пытаются нас убедить, что это не так.
Алена Сырова:
А как?
Евгений Нищименко:
У нас есть Академия наук, исторические факты, летописи. Все это изучай и продвигай. И обнародуй – самое главное.
Кирилл Казаков:
Топ-3 факта, которые нужно защитить?
Евгений Нищименко:
Я не буду сейчас к чему-то привязываться, потому что если сейчас назову топ-3 факта, я уверен, найдутся люди, которые оспорят это, оболгут.
Кирилл Казаков:
Но это же ваше мнение.
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