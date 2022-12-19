«Мы павінны папулярызаваць». Марзалюк назвал три вещи, о которых должны говорить в школах

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.

Алена Сырова, СТВ:

Но все же, наше белорусское общество традиционное. И традиция патриархальной семьи у нас жива. Кирилл Казаков, СТВ:

Я не поверю, что в кинотеатрах у нас пройдет такая «Русалочка», ну не поверю. Алена Сырова:

Кирилл, вы верите в то, что вдруг белорусы откажутся от традиционной семьи? Кирилл Казаков:

Не поверю. По одной причине, потому что, как мне кажется, может быть, просто мое окружение имеет разум. И самая главная история самосохранения – нас не так много, всего девять миллионов.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Па ўсіх сацыялагічных апытаннях па гэтай праблематыцы ў тым ліку людзі, якія падтрымліваюць дыяметральна супрацьлеглыя погляды, канстатавалі і ў 2018-м, і ў 2019 годзе, што традыцыйныя, патрыярхальныя, як яны пісалі, каштоўнасці, вартасці сярод беларускай моладзі – абсалютны трэнд, яны дамінуюць. Кирилл Казаков:

Мальчики ходят на свидания с девочками. Игорь Марзалюк:

Гэта першы момант. Другі момант – не ўсе яны хочуць быць харошымі дзецьмі, гэта ў іх сістэме каштоўнасцей не самае важнае: быць харошым сынам ці харошай дачкой. Але ўсе яны хочуць быць шчаслівымі. А важнейшым элементам шчасця для іх з’яўляецца поўная сям’я з дзецьмі. І тут працуюць ментальныя стэрэатыпы, якія перадаюцца з рук у рукі. А цяпер тры важнейшыя вартасці, якія мы павінны папулярызаваць у школе, у адукацыі, і мы гэта робім – гэта наша гістарычнае мінулае, гэта як раз адказ на фундаментальнае пытанне светапогляду, адкуль мы – то бок наша гістарычная памяць, гістарычнае мінулае. Другі момант, без якога не можа быць нічога, – наша дзяржаўная незалежнасць, наша суверэнная дзяржава, гэта адказ на пытанне, хто мы? Мы суверэнны народ у сваёй краіне і тут мы вызначаем усе параметры: культурныя, сацыяльна-культурныя, нацыянальныя, вызначаем лад жыцця, вызначаем, як нам будаваць эканоміку. І трэцяя важнейшае пытанне – гэта стратэгія нашай будучыні, наш культурны суверэнітэт. І вось тут ёсць абсалютныя фундаментальныя каштоўнасці, без якіх беларус не можа быць беларусам, у тым ліку беларуская мова як сімвал беларускай ідэнтычнасці, як элемент сэрца. Тут розніца праходзіць не па мяжы: размаўляеш, не размаўляеш. Лічыш сваім або не сваім. З павагай ставішся да моўных традыцый, якія далі назву краіне або аплёўваеш яе.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Скажите мне, откуда это произрастает? Игорь Марзалюк:

З сям’і, з традыцый, з сацыялізацыі. Ольга Чемоданова:

Мы опять вернулись к тому, что нужно с детского сада говорить, воспитывать и так далее. Духовное воспитание – это тема номер один. Я сегодня встречаюсь с молодежью, у меня вопрос, с кем нужно разговаривать больше: с женской половиной общества или с мужской в части создания семьи, в каком возрасте и так далее.