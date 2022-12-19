«Мы павінны папулярызаваць». Марзалюк назвал три вещи, о которых должны говорить в школах
Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Алена Сырова, СТВ:
Но все же, наше белорусское общество традиционное. И традиция патриархальной семьи у нас жива.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я не поверю, что в кинотеатрах у нас пройдет такая «Русалочка», ну не поверю.
Алена Сырова:
Кирилл, вы верите в то, что вдруг белорусы откажутся от традиционной семьи?
Кирилл Казаков:
Не поверю. По одной причине, потому что, как мне кажется, может быть, просто мое окружение имеет разум. И самая главная история самосохранения – нас не так много, всего девять миллионов.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Па ўсіх сацыялагічных апытаннях па гэтай праблематыцы ў тым ліку людзі, якія падтрымліваюць дыяметральна супрацьлеглыя погляды, канстатавалі і ў 2018-м, і ў 2019 годзе, што традыцыйныя, патрыярхальныя, як яны пісалі, каштоўнасці, вартасці сярод беларускай моладзі – абсалютны трэнд, яны дамінуюць.
Кирилл Казаков:
Мальчики ходят на свидания с девочками.
Игорь Марзалюк:
Гэта першы момант. Другі момант – не ўсе яны хочуць быць харошымі дзецьмі, гэта ў іх сістэме каштоўнасцей не самае важнае: быць харошым сынам ці харошай дачкой. Але ўсе яны хочуць быць шчаслівымі. А важнейшым элементам шчасця для іх з’яўляецца поўная сям’я з дзецьмі. І тут працуюць ментальныя стэрэатыпы, якія перадаюцца з рук у рукі. А цяпер тры важнейшыя вартасці, якія мы павінны папулярызаваць у школе, у адукацыі, і мы гэта робім – гэта наша гістарычнае мінулае, гэта як раз адказ на фундаментальнае пытанне светапогляду, адкуль мы – то бок наша гістарычная памяць, гістарычнае мінулае. Другі момант, без якога не можа быць нічога, – наша дзяржаўная незалежнасць, наша суверэнная дзяржава, гэта адказ на пытанне, хто мы? Мы суверэнны народ у сваёй краіне і тут мы вызначаем усе параметры: культурныя, сацыяльна-культурныя, нацыянальныя, вызначаем лад жыцця, вызначаем, як нам будаваць эканоміку. І трэцяя важнейшае пытанне – гэта стратэгія нашай будучыні, наш культурны суверэнітэт. І вось тут ёсць абсалютныя фундаментальныя каштоўнасці, без якіх беларус не можа быць беларусам, у тым ліку беларуская мова як сімвал беларускай ідэнтычнасці, як элемент сэрца. Тут розніца праходзіць не па мяжы: размаўляеш, не размаўляеш. Лічыш сваім або не сваім. З павагай ставішся да моўных традыцый, якія далі назву краіне або аплёўваеш яе.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Скажите мне, откуда это произрастает?
Игорь Марзалюк:
З сям’і, з традыцый, з сацыялізацыі.
Ольга Чемоданова:
Мы опять вернулись к тому, что нужно с детского сада говорить, воспитывать и так далее. Духовное воспитание – это тема номер один. Я сегодня встречаюсь с молодежью, у меня вопрос, с кем нужно разговаривать больше: с женской половиной общества или с мужской в части создания семьи, в каком возрасте и так далее.
Игорь Марзалюк:
З жаночай.
Ольга Чемоданова:
Женщины высказываются с точностью наоборот, что работать сегодня нужно с мужским населением. Должна быть семья, должно быть семейное воспитание. Поверьте, если нет традиций в семье, то я не понимаю, о каких традициях в целом можем сегодня говорить. Мы вспомнили все: то, что мы сохранили, что утратили. Можно говорить бесконечно, тема действительно живая. Но нет сомнения в том, что все начинается с семьи, с рождения. И, поверьте, мы все гордимся, что мы белорусы. Куда бы я ни приехала, когда я говорю, что я из Минска, из Беларуси, у людей столько ассоциаций положительных, позитивных. Все хотят сюда, потому что мы здесь сохранили, мы не растеряли – это точно.
Игорь Марзалюк:
Мы захавалі сваё беларускае сэрца. І то, што мы яго захавалі, і то, што мы беражом нашы каштоўнасці, і то, што яны будуць жыць вякамі сведчаць вынікі апошняга рэферэндума.
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