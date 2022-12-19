«Усе ўцякалі з работы і ішлі». Какие белорусские традиции не смогли уничтожить?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу « По существу » в 18.30.

Алена Сырова, СТВ:

Здесь звучала мысль о том, что все начинается с семьи, с тех традиций, праздников, которые мы празднуем, с тем, как мы их празднуем. Впереди у нас новогодние праздники и рождественские. Даже в моем детстве дети ходили колядовать, я ходила колядовать – это было всегда. Сейчас дети ходят колядовать?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Колядуют и в многоэтажных, многоквартирных домах, но, конечно, такой активности, как это было раньше, особенно в сельской местности, нет. Где-то опасаются и дверь открывать, откровенно говоря, люди. Такие моменты сейчас возникают.

Алена Сырова:

Может, какие-то мероприятия проводить, чтобы об этих традициях напоминать на более масштабном уровне?