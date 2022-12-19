«Усе ўцякалі з работы і ішлі». Какие белорусские традиции не смогли уничтожить?
Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Алена Сырова, СТВ:
Здесь звучала мысль о том, что все начинается с семьи, с тех традиций, праздников, которые мы празднуем, с тем, как мы их празднуем. Впереди у нас новогодние праздники и рождественские. Даже в моем детстве дети ходили колядовать, я ходила колядовать – это было всегда. Сейчас дети ходят колядовать?
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Колядуют и в многоэтажных, многоквартирных домах, но, конечно, такой активности, как это было раньше, особенно в сельской местности, нет. Где-то опасаются и дверь открывать, откровенно говоря, люди. Такие моменты сейчас возникают.
Алена Сырова:
Может, какие-то мероприятия проводить, чтобы об этих традициях напоминать на более масштабном уровне?
Ольга Чемоданова:
Так или иначе, мероприятий надо проводить как можно больше.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Но стрыжнёвыя элементы культуры працягваюць жыць.
Анжелика Сафонова, психолог:
С детства, с первого класса. И не бояться, что это рано. Обычно говорят учителя: это не в нашей теме, мы это не будем, попозже, в третьем-четвертом классе. Все надо с первого класса, в садике. Боятся многие тему затрагивать, что такое семья.
Кирилл Казаков:
Не боятся же в школах гимн петь и флаг поднимать, правильно? Это же тоже традиция, это наша новая традиция, и она замечательная.
Игорь Марзалюк:
Тут казалі, што ў залежнасці ад эпохі традыцыі мяняліся. Былі традыцыі невынішчальныя, якія насуперак дзяржаўнай палітыкі, калі яны шлі ў разрэз з традыцыйнай беларускай сістэмай каштоўнасцей.
Алена Сырова:
Например, какие?
Игорь Марзалюк:
Радуніца. Хоць вы павесіцеся, у 1970-1980-х гадах, хоць вы перанясіце дні, усе ўцякалі з работы і ішлі. І ўсе былі на Пасху, на Вадохрышча.
Ольга Чемоданова:
Хорошо, вот Год исторической памяти, 9 Мая. Я помню, когда я училась в своей сельской школе. Вся школа шла возлагать цветы, не было тех, кто не пошел – это была славная традиция. Она должна жить веками, эта традиция не уйдет.
Читайте также:
«Мы павінны папулярызаваць». Марзалюк назвал три вещи, о которых должны говорить в школах
«Я и аниме смотрю». Какие культурные ценности у современной молодежи?
«Если завтра объявят гей-парад, я не пойду». Как связаны традиционные ценности и национальная безопасность?
Подписывайтесь на нас в Telegram!