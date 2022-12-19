«Толока была всегда». Почему ВНС – это традиционный элемент белорусской культуры?

Алена Сырова:

Знаете, какая традиция сейчас мне пришла на ум, которая не то, что возродилась, а она теперь в новом статусе у нас – это ВНС. Толока была всегда, все решения мы принимали толокой. Александр Иванович, насколько, многие говорят, что мы это придумали?