«Толока была всегда». Почему ВНС – это традиционный элемент белорусской культуры?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Алена Сырова:
Знаете, какая традиция сейчас мне пришла на ум, которая не то, что возродилась, а она теперь в новом статусе у нас – это ВНС. Толока была всегда, все решения мы принимали толокой. Александр Иванович, насколько, многие говорят, что мы это придумали?
Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Не, гэта спакон вякоў. І склалася гэта вельмі даўно, калі фарміраваліся такія этнічныя групы, як род, які базіраваўся на сённяшнім разуменні сям’і. Як, скажам, народ, паколькі адзіная мова, духоўная культура, адзінае паразуменне тэрыторыі, на якой пражываем, адсюль наша гістарычнае паразуменне «тутэйшыя», якое ў свеце не кожны народ мае. У немцаў ёсць такое «дойч», а ні ва ўсіх ёсць такое паразуменне «тутэйшыя» – якія жывуць на гэтай зямлі. Гэта ў летапісах сцверджана было XIV стагоддзя, калі ўпершыню назва Белая Русь з’явілася. Дарэчы, сімвалічна ў тым месцы, адкуль выцякаюць вялікія ўсходнеславянскія ракі: Заходняя Дзвіна, Дняпро і Волга – гэта па сутнасці галоўнае. Усе традыцыі і сямейнага побыту, і павагі мацярынства, і павагі да бацькоўскага парога, павагі да працы, і самае галоўнае – гэта прастора той хаты, палаца, нават церама можна сказаць, як у расійскай міфалогіі завецца, звярніце ўвагу, ніколі не была цеснай, хоць і сем’і былі па 18 чалавек іншы раз. Вось у Коласа вельмі добра гэта іерархія паказана. І вось гэты сусвет пачынаўся адсюль, далей ён выходзіў на вуліцу, на якой збіраліся вяскоўцы, дзе святкавалі Каляды тыя ж самыя. І не толькі Каляды, не толькі талака і іншае фарміравала тое ўяўленне аб прасторы, дзе жыве карэнны народ, з карэнным светапоглядам, які мы сёння называем менталітэтам.
Читайте также:
«Усе ўцякалі з работы і ішлі». Какие белорусские традиции не смогли уничтожить?
«Мы павінны папулярызаваць». Марзалюк назвал три вещи, о которых должны говорить в школах
«Я и аниме смотрю». Какие культурные ценности у современной молодежи?
Подписывайтесь на нас в Telegram!