«Как сегодня сохранить семью, как создать семью». Новые подходы и формы работы с молодёжью обсудили в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Организация вторичной занятости и содействие в реализации творческих проектов. Новые подходы и формы работы с молодежью обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В частности, руководство города отметило амбициозность молодых людей. С начала года с их помощью в столице были реализованы сотни проектов и идей, проведены диалоговые площадки, круглые столы, митинги. Поговорили и о трудоустройстве учащейся молодежи на летний период. В 2022 году отдохнут и заработают свыше 3 700 человек, что в два раза больше, чем в 2021-м. Особое внимание уделили молодым семьям.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Сегодня должны как можно больше диалоговых площадок проводить именно с молодыми семьями. Это и нравственное воспитание, как сегодня сохранить семью, как создать семью. Мы сегодня делаем все для того, чтобы молодые люди сами выходили с инициативой, организовывали мероприятия, принимали участие в тех же митингах, которые активно проходят в рамках Года исторической памяти.