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«Как сегодня сохранить семью, как создать семью». Новые подходы и формы работы с молодёжью обсудили в Мингорисполкоме

30 июня 2022 14:14
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Новости Беларуси. Организация вторичной занятости и содействие в реализации творческих проектов. Новые подходы и формы работы с молодежью обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Как сегодня сохранить семью, как создать семью». Новые подходы и формы работы с молодёжью обсудили в Мингорисполкоме-1

В частности, руководство города отметило амбициозность молодых людей. С начала года с их помощью в столице были реализованы сотни проектов и идей, проведены диалоговые площадки, круглые столы, митинги. Поговорили и о трудоустройстве учащейся молодежи на летний период. В 2022 году отдохнут и заработают свыше 3 700 человек, что в два раза больше, чем в 2021-м. Особое внимание уделили молодым семьям.

«Как сегодня сохранить семью, как создать семью». Новые подходы и формы работы с молодёжью обсудили в Мингорисполкоме-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Сегодня должны как можно больше диалоговых площадок проводить именно с молодыми семьями. Это и нравственное воспитание, как сегодня сохранить семью, как создать семью. Мы сегодня делаем все для того, чтобы молодые люди сами выходили с инициативой, организовывали мероприятия, принимали участие в тех же митингах, которые активно проходят в рамках Года исторической памяти.

«Как сегодня сохранить семью, как создать семью». Новые подходы и формы работы с молодёжью обсудили в Мингорисполкоме-7

Всего в столице проживает свыше 400 тысяч молодых людей в возрасте до 31 года. Из них около 183 тысяч – это студенты вузов и учащиеся учреждений профессионального образования.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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