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Соглашения на миллиард. В Гродно стартует IX Форум регионов Беларуси и России

30 июня 2022 06:52
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Новости Беларуси. Более 500 представителей почти 50 российских регионов и всех областей нашей страны примут участие в IX Форуме регионов Беларуси и России. Он стартует сегодня, 30 июня, в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашения на миллиард. В Гродно стартует IX Форум регионов Беларуси и России-1

Это первая встреча в очном формате после двухлетнего ковидного перерыва. Другая особенность – Форум проходит в условиях западных санкций. Это нашло отражение в рабочей повестке. Главная тема – «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Предстоит рассмотреть вопросы торгово-экономических отношений, меры по импортозамещению, ускорению реализации 28 союзных интеграционных программ. Площадками для дискуссий станут шесть тематических секций, пленарное заседание, совет делового сотрудничества, экспозиция достижений союзной экономики. На Форуме планируют подписать соглашения на миллиард долларов.

# Беларусь-Россия # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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