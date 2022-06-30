Концерт в костёле Божьего Тела. Какая духовная музыка звучала в рамках театрального фестиваля в Несвиже?

Молодой тенор Дмитрий Шабетя не без труда улучил момент полюбоваться замком. Он хедлайнер фестиваля и успел выступить на всех трех площадках. Блистал в партии Генриха в «Летучей мыши» на главной сцене, исполнял шедевры духовной музыки в костеле, его концерт в театральном зале первым задал высокую ноту всей фестивальной программе, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Авторский проект «Белорусские премьеры» как панорама вокального искусства Беларуси. Наряду с произведениями современников, солист подарил новое звучание и подзабытым композициям на стихи классиков и даже народным песням.

Дмитрий Шабетя, солист Большого театра Беларуси:

Я третий сезон служу в Белорусском национальном академическом Большом театре. Первая моя партия на белорусском языке – роман из «Седой легенды». Следующая партия была «Дубатовка» из «Дикой охоты короля Стаха». И перекликались между собой эти произведения тем, что это оба белорусских композитора, написано на белорусском языке. Пришла идея, почему бы такие красивые вещи национальные, белорусские, почему их так редко исполняют, почему их так редко слышат? В данной концертной программе представлены современные белорусские композиторы, которые пишут замечательные, красивейшие произведения. Возможно, еще не каждый знает их фамилии, но их список тоже будет увеличиваться, как и произведения, которые мы будем исполнять. Поэтому, я думаю, каждому будет интересно послушать такую красивую поистине музыку нашу национальную.

Один из самых ожидаемых и впечатляющих концертов по традиции – в костеле Тела Божьего. Под сводами одного из самых красивых барочных храмов Восточной Европы – Вивальди, Альбинони, Гендель и, конечно, Бах. «Мы ездим каждый год». Почему зрителям нравится фестиваль Большого театра в Несвижском замке? Подробнее здесь.

Древние стены храма ныне под охраной ЮНЕСКО. Именно здесь находится усыпальница рода Радзивиллов. С этой святыней связана и легенда о неразделенной любви простой девушки Анны и Кароля Станислава Радзивилла. Мать князя не могла допустить брака с простолюдинкой, и девушка постриглась в монахини под именем Мария, став хористкой в храме. Ее волшебный голос потом можно было услышать на богослужениях. А 116 лет спустя эта история, рассказанная Шуберту, вдохновила композитора на знаменитую «Аве, Мария».

Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси:

Спеть в костеле, в храме с таким коллективом и в такие дни – это большая честь, очень трепетно и ценно. Поэтому стараешься к таким праздникам, к таким концертам по-особенному готовиться. Но иногда есть испытание, искушение, как сегодня, абсолютное отсутствие голоса, но стены лечат. Господь дает сил для того, чтобы хоть как-то поучаствовать в этом мероприятии.