Ожидаются обращения Лукашенко и Путина. Участники IX Форума регионов прибыли в Гродно

Новости Беларуси. Подписать более 50 соглашений о межрегиональном сотрудничестве и заключить контракты на сумму более миллиарда долларов. С такими ожиданиями в Гродно прибыли участники IX Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году встреча посвящена роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Организаторами Форума выступают верхние палаты парламентов двух стран.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обратятся к участникам встречи по видеосвязи. Рассказывать о том, как проходит масштабное событие, в течение двух дней будут наши корреспонденты.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В Гродно сегодня приехали почти 500 представителей из более чем 50 регионов России, областей Беларуси и Минска. Организаторами Форума являются Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Встреча в таком формате проходит впервые после двухгодичного ковидного перерыва. Еще один нюанс этого Форума в том, что он проходит в условиях западных санкций. Все эти санкции и сформировали рабочую повестку сегодняшних заседаний и встреч. Ключевые вопросы – это импортозамещение и ускорение реализации 28 союзных программ, которые были подписаны ранее президентами двух стран. Площадкой для дискуссий станут пленарные заседания, встречи и круглые столы, а также тематические секции. Они проходят по всему городу (их шесть) и в эти минуты уже ведут работу. Итогом таких секций станут заключение первых соглашений между двумя странами. До начала встречи нам удалось пообщаться с участниками и узнать более широко круг вопросов, которые будут обсуждаться.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Мы с российскими коллегами обсудили вопросы изменения законодательства. Сегодня об этом будем говорить, чтобы наш белорусский посадочный материал, который очень высокого качества (это признается нашими коллегами), в том числе и с закрытой корневой системой, мы могли поставлять в Российскую Федерацию, в те регионы, которые схожи по климату и природным условиям с Республикой Беларусь.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам:

Мы будем обсуждать реализацию программ в климатической сфере. Это становится весьма актуальным в силу соответствующих договоренностей, Парижского соглашения, протоколов к нему. Международное усилие необходимо, чтобы будущее нашей планеты, наших людей, детей, внуков было гарантировано, потому что мы видим, что с климатом происходят довольно существенные изменения. И не к лучшему.