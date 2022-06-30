Как не думать о санкциях и наладить импортозамещение? В Гродно обсудили основную повестку Форума регионов

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодное мероприятие в 2022 году проходит в очном формате. Ожидается, что участники форума подпишут соглашения на сумму более миллиарда долларов. Контрактная работа идет в рамках реализации 28 дорожных карт. В первый день работа ведется на диалоговых площадках.

Галина Буро, корреспондент:

Добрый день, студия. В городе на Немане сегодня во всех смыслах жарко. Сюда приехали представители бизнеса, деловые и дипломатические круги, ученые и политики. Всего около 500 участников от Беларуси и примерно столько же от России.

Работа форума проходит по 6 секциям. Обсуждают законодательство Союзного государства, климатическую повестку, взаимодействие в промышленности и в сфере АПК, импортозамещение, а также научно-технические вопросы.

Организаторами форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации России. Наиболее актуальный вопрос для обсуждения – противостояние санкционному давлению и импортозамещение. Это диктуют непростые геополитические условия. Здесь важно продумать концепцию сотрудничества и не допустить пересечения производств одинаковой продукции. Обсуждают вопросы экспорта, а также организацию совместных компаний и акционерных обществ, которые позволят повысить конкурентоспособность продукции. На секции подписали один из планов мероприятий с Вологодской областью России. Беларусь с ней тесно сотрудничает с 2011 года.

Сергей Воропанов, мэр Вологды (Россия):

Очень интересная дискуссия была сегодня по импортозамещению. Этот вопрос очень важен и актуален сейчас для экономик наших городов. Потому что предприятия, которые располагаются в наших городах, выпускают конкурентоспособную продукцию, и многие из них столкнулись с проблемами санкционного давления. Поэтому наша задача, городов Российской Федерации, белорусских, в первую очередь наладить кооперационные связи между предприятиями, которые находятся в наших городах. Наша задача, чтобы экономика наших городов благополучно работала. Это благополучие наших горожан.