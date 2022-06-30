Как не думать о санкциях и наладить импортозамещение? В Гродно обсудили основную повестку Форума регионов
Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодное мероприятие в 2022 году проходит в очном формате. Ожидается, что участники форума подпишут соглашения на сумму более миллиарда долларов. Контрактная работа идет в рамках реализации 28 дорожных карт. В первый день работа ведется на диалоговых площадках.
Галина Буро, корреспондент:
Добрый день, студия. В городе на Немане сегодня во всех смыслах жарко. Сюда приехали представители бизнеса, деловые и дипломатические круги, ученые и политики. Всего около 500 участников от Беларуси и примерно столько же от России.
Работа форума проходит по 6 секциям. Обсуждают законодательство Союзного государства, климатическую повестку, взаимодействие в промышленности и в сфере АПК, импортозамещение, а также научно-технические вопросы.
Организаторами форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации России. Наиболее актуальный вопрос для обсуждения – противостояние санкционному давлению и импортозамещение. Это диктуют непростые геополитические условия. Здесь важно продумать концепцию сотрудничества и не допустить пересечения производств одинаковой продукции. Обсуждают вопросы экспорта, а также организацию совместных компаний и акционерных обществ, которые позволят повысить конкурентоспособность продукции. На секции подписали один из планов мероприятий с Вологодской областью России. Беларусь с ней тесно сотрудничает с 2011 года.
Сергей Воропанов, мэр Вологды (Россия):
Очень интересная дискуссия была сегодня по импортозамещению. Этот вопрос очень важен и актуален сейчас для экономик наших городов. Потому что предприятия, которые располагаются в наших городах, выпускают конкурентоспособную продукцию, и многие из них столкнулись с проблемами санкционного давления. Поэтому наша задача, городов Российской Федерации, белорусских, в первую очередь наладить кооперационные связи между предприятиями, которые находятся в наших городах. Наша задача, чтобы экономика наших городов благополучно работала. Это благополучие наших горожан.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы отметили те положительные решения, которые были приняты за последние три-четыре месяца. Говорили и о тех барьерах в рамках дорожных карт, в том числе промышленного сближения между государствами. В общем-то, есть подпункты, в которых мы ставили себе задачу с нашими коллегами из Министерства промышленности торговли Российской Федерации за определенный период времени снять (внести изменения в нормативную базу Российской Федерации), чтобы у нас были равные права доступа к госзакупкам, федеральным, региональным, рынка Российской Федерации.
Участники IX Форума регионов прибыли в Гродно. Подробнее здесь.