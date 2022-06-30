«Есть и контролёр-кассир, и работник церкви, и военнослужащая». Владимир Кухарев вручил 23 ордена Матери

Почетные награды вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Орден Матери получают женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. За все время существования этой награды удостоились более 1 000 минчанок. И стоит отметить, что многим из них удается успешно совмещать материнство и работу.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: В списке нашем есть и контролер-кассир, и работник церкви, и военнослужащая. И юристы, и руководитель предприятия, и врач-хирург детский. Все это свидетельствует о том, что в нашей стране созданы условия для рождения, воспитания и продолжения профессиональной карьеры мам. И это очень важно, поскольку только в стране, где созданы такие условия, рождаются третьи и последующие дети.

Анна Мыслицкая: Когда эти малыши тебя обнимают, целуют – ничего лучшего в этой жизни нет. Ты знаешь, что в этой жизни ты им нужна. Ты не безразличен, в этом мире обязательно кому-то нужен. И это до конца моих дней.

Екатерина Комар:

Муж всегда говорил, что у него будет четыре дочки, а у меня будет пятый сын. Так и сбылось.

В столице проживает более 16 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 52 тысяч несовершеннолетних ребят. Из года в год это количество только растет.