Новости по тегу #Михаил Мятликов

Отечественные предприятия представят более 160 стендов на площади 20 тысяч квадратных метров – от беспилотных самосвалов до экотранспорта.
Участие принимают представители более 120 белорусских и 50 мьянманских предприятий.
Конкурс «Лучший экспортер года» проводится уже в 20-й раз. Каждый год пьедестал занимают новые бренды. Шанс на победу есть не только у крупных предприятий.
Партнеры нацелены на конкретный результат. Представители Египта заявили о высоком интересе к закупкам белорусской сельхозпродукции, а представители Ливии выразили готовность продвигать наши товары на рынках региона.
В 2026 году ключевая тема – «Индустрия 360 – производство без границ».На площадке представлены решения гибких производственных систем, интеграции автоматизации, искусственного интеллекта и индустриальных экосистем.
Бизнес-круги и министры работали уже несколько дней. Если дело так пойдет и дальше, то мы будем на этом рынке как сыр в масле.
Товарооборот между государствами уже близок к миллиарду долларов, и стороны планируют расширить присутствие в реальном секторе.
19 белорусских предприятий из разных сфер – от традиционных АПК и промышленности до фармакологии – представили свои возможности.
Впервые на одной площадке собрались более сотни участников со всей страны. Это сотрудники предприятий и организаций, которые занимаются вопросами продвижения продукции на рынки зарубежных стран.
На звание лидеров претендовало рекордное количество участников – 185. Суммарный объем экспорта финалистов превышает 10 миллиардов долларов – это 21% от общего показателя страны.
Это возможность поиска новых перспектив сотрудничества, презентация промышленного и производственного потенциала и настоящий праздник, который скрепляет дружбу между нашими братскими народами.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.
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