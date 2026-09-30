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Новости по тегу #Михаил Мятликов

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске
30 сентября 2026 05:49

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске

Бизнес‑форум деловых кругов Беларуси и Мьянмы стартовал в Минске
20 августа 2026 09:18

Бизнес‑форум деловых кругов Беларуси и Мьянмы стартовал в Минске

В Беларуси выбрали «Лучшего экспортера года»
29 июля 2026 16:50

В Беларуси выбрали «Лучшего экспортера года»

В Белорусской торгово-промышленной палате прошла встреча с делегацией Арабского парламента
21 июля 2026 17:15

В Белорусской торгово-промышленной палате прошла встреча с делегацией Арабского парламента

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» стартует в Екатеринбурге
06 июля 2026 05:42

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» стартует в Екатеринбурге

Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов
02 июля 2026 18:02

Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов

Александр Турчин проведёт переговоры с президентом Узбекистана
24 февраля 2026 05:54

Александр Турчин проведёт переговоры с президентом Узбекистана

В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум
01 декабря 2025 13:36

В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум

Роль СМИ в продвижении национального экспорта обсудили в Минске
16 октября 2025 10:57

Роль СМИ в продвижении национального экспорта обсудили в Минске

В Минске наградили лучших экспортёров Беларуси 2024 года
31 июля 2025 06:24

В Минске наградили лучших экспортёров Беларуси 2024 года

Форум регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде объединил более 800 участников
26 июня 2025 19:00

Форум регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде объединил более 800 участников

Зачем возили в Якутию белорусскую картошку и как улучшить бизнес-климат в стране? Разговор с Михаилом Мятликовым
16 марта 2025 07:48

Зачем возили в Якутию белорусскую картошку и как улучшить бизнес-климат в стране? Разговор с Михаилом Мятликовым