Этот дом помнит любимого классика – рассказываем, как жил в Минске Максим Богданович
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Василек белорусской души! Хотите узнать про минский этап жизни и творчества Максима Богдановича? Тогда отправляйтесь в филиал «Белорусская хатка» на Рабкоровскую, 19. Этот деревянный дом 1904 года помнит любимого классика. Правда, в 80-е годы прошлого века его перенесли сюда с улицы Толстого. А в 1991-м открыли музей. Внутри постарались сохранить атмосферу, как при жизни гения.
Алла Ивашкевич, заведующая филиалом «Белорусская хатка» Государственного музея истории белорусской литературы:
Максім Багдановіч прыехаў у Мінск ужо вядомым паэтам. Тут давялося жыць Максіму Багдановічу пяць з паловай месяцаў пасля вяртання з Яраслаўля ў Мінск. З кастрычніка 1916-га па люты 1917 года. Тут побач з Максімам Багдановічам былі яго паплечнiкi, яго сябры, якія сапраўды дапамагалі яму, у тым ліку знайсці гэты дом і працу ў губернскім харчовым камітэце, дзе працаваў Максім Багдановіч.
На календаре 1916-й. В этом доме в соседних комнатах с Богдановичем проживают Змитрок Бядуля и его сестры – Ирина и Евгения. Поэт становится частью литературного клуба минской интеллигенции «Белорусская хатка», участники которого воспевали родной язык и традиции, ставили спектакли, кружили в народных танцах. Максим ходит днем на работу, а по ночам продолжает творить.