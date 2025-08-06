Этот дом помнит любимого классика – рассказываем, как жил в Минске Максим Богданович

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Василек белорусской души! Хотите узнать про минский этап жизни и творчества Максима Богдановича? Тогда отправляйтесь в филиал «Белорусская хатка» на Рабкоровскую, 19. Этот деревянный дом 1904 года помнит любимого классика. Правда, в 80-е годы прошлого века его перенесли сюда с улицы Толстого. А в 1991-м открыли музей. Внутри постарались сохранить атмосферу, как при жизни гения.