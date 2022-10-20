«Начался пожар, открытое горение было свыше 40 минут». Рогов об ударах по гражданской инфраструктуре Энергодара

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Александра Лукашенко во Дворце Независимости, предстоящие выборы Президента Беларуси и борьбу с врагами народа. В гостях телеведущий «ВоенТВ» Станислав Яскевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Запорожская область по-прежнему в центре информационного внимания. Вчера был удар по гражданской инфраструктуре, по администрации города Энергодар. Расскажите, какая сейчас обстановка, что касается диверсионной деятельности СБУ и террористического режима?

Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:

Вчера были удары по гражданской инфраструктуре. Помимо администрации Энергодара были удары по подстанции «Луч». Это центральная, самая важная подстанция в Энергодаре, именно через нее происходит обеспечение энергоподачи в жилые дома города. Удар был сильный и прицельный, управляемый снарядами. Начался пожар, открытое горение было свыше 40 минут. Потушить не могли, потому что был прицельный огонь, то есть аварийные бригады были бы просто расстреляны. Как сегодня в ЛНР погибли ребята из МЧС, аналогично, не дай бог, у нас могло бы произойти. Поэтому к тушению приступили уже после того, как обстрел был закончен. Сначала часть города, а затем весь город погрузился в темноту, потому что не было энергоподачи.