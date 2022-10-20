«Начался пожар, открытое горение было свыше 40 минут». Рогов об ударах по гражданской инфраструктуре Энергодара
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Александра Лукашенко во Дворце Независимости, предстоящие выборы Президента Беларуси и борьбу с врагами народа. В гостях телеведущий «ВоенТВ» Станислав Яскевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Запорожская область по-прежнему в центре информационного внимания. Вчера был удар по гражданской инфраструктуре, по администрации города Энергодар. Расскажите, какая сейчас обстановка, что касается диверсионной деятельности СБУ и террористического режима?
Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:
Вчера были удары по гражданской инфраструктуре. Помимо администрации Энергодара были удары по подстанции «Луч». Это центральная, самая важная подстанция в Энергодаре, именно через нее происходит обеспечение энергоподачи в жилые дома города. Удар был сильный и прицельный, управляемый снарядами. Начался пожар, открытое горение было свыше 40 минут. Потушить не могли, потому что был прицельный огонь, то есть аварийные бригады были бы просто расстреляны. Как сегодня в ЛНР погибли ребята из МЧС, аналогично, не дай бог, у нас могло бы произойти. Поэтому к тушению приступили уже после того, как обстрел был закончен. Сначала часть города, а затем весь город погрузился в темноту, потому что не было энергоподачи.
Владимир Рогов:
Плюс наносились удары прицельные по мосту. В Энергодаре введен мост, он сухопутный, но тем не менее мост. В него были прилеты. Мост был уничтожен. Сразу скажу, что это никак не парализовало жизнь города, потому что в течение трех часов ремонтные бригады восстановили мост, поменяли плиты перекрытий и сделали это в кратчайшие сроки. Честь и хвала ребятам, что под угрозой обстрелов в пристрельных местах террористами ребята все восстановили. Параллельно со всеми этими обстрелами удар был еще по школе. Подлетели беспилотники и сбросили на здание в Великой Белозерке (это пригород Энергодара) два взрывных устройства. Слава богу, никто не пострадал в этом случае.
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