«Случилась великая здрада». Почему змагары поругались с украинскими бандеровцами?

Григорий Азаренок, СТВ: Наши змагары сейчас в кровь ругаются с украинскими бандеровцами в интернете. Там те признали полк Калиновского представителями Беларуси, на это очень обиделись представители литовской содержанки. Что происходит? На самом деле, мне это очень нравится.

Станислав Яскевич, общественный деятель, телеведущий ВоенТВ:

Интересно со стороны наблюдать. Немножко развернем для нашей аудитории, которая нас смотрит, ситуацию. Существует у нас всеми известная лидерка белорусской демократии, которую содержат в соседнем государстве, и у них сформировался какой-то переходный кабинет. Куда и откуда они переходят – не всем понятно. Даже им непонятно. И случилась великая здрада, что официальный Киев так и не признал этот переходный кабинет. Как это произошло, думаю, и им непонятно. Но при этом он признал практически несуществующий полк Калиновского. Ну, он существует исключительно во влажных мечтах змагаров и кастрюлеголовых, его притягивают за уши как могут, пытаются вербовать туда людей. По-моему, на базе Белорусского дома так называемого в Варшаве… Пересылают туда, наши братья крошат в капусту, их там осталось человек 20, и то это селфи-воины.

Григорий Азаренок:

Да, разбегаются там все. Усатый сбежал, на Светку наехал.

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