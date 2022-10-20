Почему люди идут на совершение терроризма и чем это грозит? Ответил телеведущий ВоенТВ

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Александра Лукашенко во Дворце Независимости, предстоящие выборы Президента Беларуси и борьбу с врагами народа. В гостях телеведущий «ВоенТВ» Станислав Яскевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это уже не первая провокация. Они еще и до выборов были, если мы помним дело «Белого легиона». После выборов – Автухович, группа ОГСБ, которую сегодня судят, и там уши везде Украины торчали. Даже один из лидеров нацбатов просто признавался в суде, что они готовят террористов для заброски на территорию Беларуси, поэтому с этими психопатами все понятно. Но Иван Станиславович Тертель дает прикурить Кириллу Буданову и всем остальным его кураторам. Но меня больше поражают наши граждане, которые готовы содействовать в террористической деятельности иностранной разведки. Это как?
Станислав Яскевич, общественный деятель, телеведущий ВоенТВ:
Тут ни в сказке сказать, ни пером описать. Уже столько времени прошло, мы уже столько информации дали о том, откуда эти уши торчат, кто и чего нам желает. Каждый день ребята из ГУБОПиК все вскрывают, задерживают новых активистов, но они почему-то откуда-то плодятся. Неужели для тех граждан, которые переступают эти линии, никак не может дойти, что они же не сами этого хотят, а их подталкивают, подводят, как котят за бантиком, и они идут и пытаются совершать какие-то преступления. Сейчас мы видим, что день ото дня присуждают сроки, а сроки за такую деятельность весьма весомые. Это не 15 или 30 суток – это годы, а у некоторых вплоть до 20 лет. Как мы видим, Автуховичу – 25 лет. Стоило ли это того?
Григорий Азаренок:
Но эти сроки абсолютно оправданы, потому что терроризм в любом государстве карается беспощадно. Это однозначно.
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