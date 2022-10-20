Почему люди идут на совершение терроризма и чем это грозит? Ответил телеведущий ВоенТВ

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Александра Лукашенко во Дворце Независимости, предстоящие выборы Президента Беларуси и борьбу с врагами народа. В гостях телеведущий «ВоенТВ» Станислав Яскевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это уже не первая провокация. Они еще и до выборов были, если мы помним дело «Белого легиона». После выборов – Автухович, группа ОГСБ, которую сегодня судят, и там уши везде Украины торчали. Даже один из лидеров нацбатов просто признавался в суде, что они готовят террористов для заброски на территорию Беларуси, поэтому с этими психопатами все понятно. Но Иван Станиславович Тертель дает прикурить Кириллу Буданову и всем остальным его кураторам. Но меня больше поражают наши граждане, которые готовы содействовать в террористической деятельности иностранной разведки. Это как?