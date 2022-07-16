Набрал максимальные баллы и получил Гран-при из рук Президента. Елисей Касич – о детском музыкальном конкурсе «Витебск»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елисей Касич, обладатель Гран-при детского конкурса «Славянского базара – 2022».

Александр Меженный, ведущий:

На «Славянском базаре» большое количество всевозможных конкурсных программ. И постоянно кто-нибудь готовится покорять вершины. Но в это же время некоторые могут расслабиться и отпраздновать победу. Есть важная информация: Гран-при 20-го детского музыкального конкурса «Витебск» остается в Беларуси! Юлия Самусенко, ведущая:

По итогам двух конкурсных дней наш вокалист Елисей Касич набрал максимальные 140 баллов. Он единственный из участников, кому удалось получить столь высокую оценку международного жюри. Александр Меженный:

Но мы, конечно же, не оказались в стороне от этого события, и вот он – Елисей. Прошу любить и жаловать, как говорится. Елисей, доброе утро! Я понимаю, что тебе большим трудом далась эта статуэтка в руках. Поэтому ты ее очень крепко держишь. Можешь продемонстрировать ее нашим телезрителям.

Елисей Касич, обладатель Гран-при детского конкурса «Славянского базара – 2022»:

Я ее крепко держу, так как она очень тяжелая. Она мне и вправду далась очень большим трудом. Я очень горд, что получил ее. Александр Меженный:

Ты, в принципе, ожидал, что ты будешь первым? Или ты, наоборот, для себя эту информацию оставлял в стороне и просто делал свое дело? Елисей Касич:

Вообще, по итогам первого дня я набрал максимальные 70 баллов. Но я не переставал трудиться. И во второй конкурсный день я также набрал 70 баллов, получил максимальный балл. Александр Меженный:

Но у тебя было ощущение, что вот она – победа, я буду, конечно, трудится, но я лучший?

Елисей Касич:

Ну, я не хочу превозносить себя до каких-то мегаступеней. Все равно было ощущение конкуренции. И всегда хотелось выдать на максимуме все, чтобы оставить Гран-при в нашей стране. Юлия Самусенко:

Елисей, расскажи, каково это быть лучшим среди таких серьезных участников, среди таких конкурентов? Елисей Касич:

Очень радостно стать победителем на таком престижном конкурсе, так как у каждого ребенка был по-своему интересный конкурсный номер. И сами дети были очень прекрасные.

Александр Меженный:

Мне нравится, как ты практически по-взрослому рассуждаешь. Я буквально в первый конкурсный день общался с Василием Петровичем Раинчиком. И он говорил, что у нас очень хороший мальчик, но и остальные дети сильны. И единственное, он тоже отмечал, что очень похож на ребенка, но очень по-взрослому рассуждает. Я очень рад, что Василий Петрович не ошибся и также в какой-то степени предсказал твою победу. Помогали ли тебе витебские стены? Ведь ты из Витебска. Елисей Касич:

Да, дома и родные стены помогают. Есть такая поговорка, и это абсолютная правда. Потому что я чувствовал такое тепло в зрительном зале. Александр Меженный:

Мы рассказывали нашим телезрителям еще накануне о том, какие песни ты представлял, но было бы неплохо, если бы ты сам сообщил эту информацию. Что ты исполнял в первый день и что во второй?

Елисей Касич:

На первом конкурсном дне я исполнял белорусскую песню Валерия Шмата «Неба пожар», которую он специально подарил мне на конкурсе «Маладзічок». А на второй конкурсный день я исполнял иностранную песню Селин Дион «I surrender». Обе песни мне принесли по 70 баллов. Юлия Самусенко:

Наверняка одной из первых позвонила мама поздравлять тебя? Или, может, она уже была в зрительном зале? Кто еще болел за тебя? Елисей Касич:

Все мои друзья, знакомые, вся моя большая семья. Я очень рад, что все за меня так сплотились и болели. Александр Меженный:

Но Гран-при ты получил из рук Президента. Как ощущения?

Елисей Касич:

Очень волновался. Ты даже не веришь, что шесть месяцев работы позади. И вот тебе вручает Президент такую столь высокую награду. Поэтому я еще до сих пор не верю. Юлия Самусенко:

А кто из соперников тебе запомнился больше всего? Кого ты считал своим главным конкурентом? Елисей Касич:

В первый конкурсный день выяснилось, что четыре 70-балльника. Очень много было претендентов. Но один из главных – это был Казахстан. Но внутри, в самом конкурсе, ощущалась дружеская атмосфера, не было никакой вражды, все желали друг другу удачи. Я очень рад, что есть такие конкурсы, которые способны выдать такую дружественную атмосферу.