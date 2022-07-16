На боевом дежурстве. Авиация МЧС Беларуси тушит лесные пожары в Турции

Авиация МЧС Беларуси помогает Турции тушить лесные пожары. Два наших вертолета Ми-8 с водосливными устройствами находятся на постоянном боевом дежурстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ими уже совершено 90 вылетов. Удалось локализовать крупнейший в 2022 году лесной пожар в районе Мармариса. Площадь возгорания превышала 400 гектаров при труднодоступной местности. К тушению привлекли 20 вертолетов и 15 самолетов из разных государств, в том числе из Беларуси.