Участники группы «Аура» рассказали о своём первом фестивале «Славянский базар» и дали советы ребятам из детского конкурса

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Быкова, солистка группы «Аура», и Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Мы знакомы давно, интервью мы брали очень много. Я хочу уйти от банальных вопросов: какая аура у «Славянского базара»?

Юлия Быкова, певица:

Самая позитивная. Самая солнечная. «Аура» приехала – никаких дождей, все нормально. Мы проследили. Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я скажу так: каждый, кто приезжает на «Славянский базар», я сейчас за кулисами пообщался, из всех городов говорят: мы вам солнце привезли. На самом деле это мы привезли солнце. Александр Меженный:

На самом деле это мы уже несколько дней как принимали этот душ «Славянского базара» и в конце концов просто закончилась вода. Теперь только солнце, только счастье и только песни группы «Аура». Женя, я поздравляю тебя с высокой наградой. Ожидал, кстати? Евгений Олейник:

Нет. За четыре дня или за пять сообщили об этом. Это было очень круто.

Александр Меженный:

И теперь представься. Евгений Олейник:

Заслуженный деятель искусств. Александр Меженный:

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. На самом деле ты много сделал. Кстати, почему мы и вспоминали Лешу Жигалковича – автор песни. Евгений Олейник:

И автор постановки – Саша Меженный. Какие были впечатления о первом фестивале «Славянский базар»? Александр Меженный:

Юленька, к тебе еще вопросы. Было время, когда «в телевизоре ты, а я на диване». То есть ты не появлялась на «Славянском базаре», ты была с той стороны экрана. Ты помнишь, какой это был год, когда ты впервые увидела «Славянский базар», когда ты прониклась какими-то чувствами, что это были за чувства?

Юлия Быкова:

Я увидела впервые этот амфитеатр наконец-то вживую, потому что все время по телевизору. У меня, конечно, было: класс, неужели я здесь? А это, по-моему, в 2011 году. В общем, это тогда, когда мы написали песню «Затрымай». Буквально в первый год, когда она начала звучать и с ней нас пригласили, в закрытие не куда-то там просто походить мимо, а именно на закрытие, в один из самых главных концертов. Конечно, это были незабываемые впечатления. Удивительно просто. Столько звезд. Помню, со всеми фотографировалась. Кто в группе придумывает стили и направления песен? Александр Меженный:

Песня «Затрымай мяне» шикарная. Мне кажется, сам бог велел прямо сейчас ее акапельно исполнить. Можем, да? Мне очень нравится, что у вас творчество многогранное. Кажется, что уже ожидал от «Ауры» всего, и тут раз – и совсем непохожая на другие песня. Кто виновник этого торжества, стилей, вкусов и направлений? Евгений Олейник:

Виновник она. Александр Меженный:

Она вдохновитель, я так понимаю.