Участники группы «Аура» рассказали о своём первом фестивале «Славянский базар» и дали советы ребятам из детского конкурса
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Быкова, солистка группы «Аура», и Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Мы знакомы давно, интервью мы брали очень много. Я хочу уйти от банальных вопросов: какая аура у «Славянского базара»?
Юлия Быкова, певица:
Самая позитивная. Самая солнечная. «Аура» приехала – никаких дождей, все нормально. Мы проследили.
Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я скажу так: каждый, кто приезжает на «Славянский базар», я сейчас за кулисами пообщался, из всех городов говорят: мы вам солнце привезли. На самом деле это мы привезли солнце.
Александр Меженный:
На самом деле это мы уже несколько дней как принимали этот душ «Славянского базара» и в конце концов просто закончилась вода. Теперь только солнце, только счастье и только песни группы «Аура». Женя, я поздравляю тебя с высокой наградой. Ожидал, кстати?
Евгений Олейник:
Нет. За четыре дня или за пять сообщили об этом. Это было очень круто.
Александр Меженный:
И теперь представься.
Евгений Олейник:
Заслуженный деятель искусств.
Александр Меженный:
Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. На самом деле ты много сделал. Кстати, почему мы и вспоминали Лешу Жигалковича – автор песни.
Евгений Олейник:
И автор постановки – Саша Меженный.
Какие были впечатления о первом фестивале «Славянский базар»?
Александр Меженный:
Юленька, к тебе еще вопросы. Было время, когда «в телевизоре ты, а я на диване». То есть ты не появлялась на «Славянском базаре», ты была с той стороны экрана. Ты помнишь, какой это был год, когда ты впервые увидела «Славянский базар», когда ты прониклась какими-то чувствами, что это были за чувства?
Юлия Быкова:
Я увидела впервые этот амфитеатр наконец-то вживую, потому что все время по телевизору. У меня, конечно, было: класс, неужели я здесь? А это, по-моему, в 2011 году. В общем, это тогда, когда мы написали песню «Затрымай». Буквально в первый год, когда она начала звучать и с ней нас пригласили, в закрытие не куда-то там просто походить мимо, а именно на закрытие, в один из самых главных концертов. Конечно, это были незабываемые впечатления. Удивительно просто. Столько звезд. Помню, со всеми фотографировалась.
Кто в группе придумывает стили и направления песен?
Александр Меженный:
Песня «Затрымай мяне» шикарная. Мне кажется, сам бог велел прямо сейчас ее акапельно исполнить. Можем, да? Мне очень нравится, что у вас творчество многогранное. Кажется, что уже ожидал от «Ауры» всего, и тут раз – и совсем непохожая на другие песня. Кто виновник этого торжества, стилей, вкусов и направлений?
Евгений Олейник:
Виновник она.
Александр Меженный:
Она вдохновитель, я так понимаю.
Евгений Олейник:
Нет, она меня достает просто, и я все делаю.
Юлия Быкова:
Нет, это он меня достает: вставай, иди что-нибудь напиши!
Детский конкурс отличается тем, что в нем важно участие, во взрослом – только победа
Александр Меженный:
Друзья, только здесь эти семейные разборки. Вопрос про детские конкурсы. Вы были на детском конкурсе, он в этом году юбилейный, 20-й, видели участников? Есть, может быть, планы? У вас же тоже есть подрастающие артисты. Вполне возможно, есть какие-то планы на то, чтобы продолжить детское творчество и увеличить состав группы «Аура» или создать «Мини-ауру»?
Евгений Олейник:
На самом деле взрослый конкурс отличается от детского, а детский от взрослого именно тем, что во взрослом важна победа, а в детском важно участие. Я хочу, чтобы это понимали участники детского конкурса и ни в коем случае не рвались за победой любой ценой.
Юлия Быкова:
И не расстраивались, не придавали этому какое-то глобальное значение.
Евгений Олейник:
Это уже победа, быть на этой сцене, участвовать в этом конкурсе. Детский конкурс – это в первую очередь общение. И мы желаем успехов всем артистам в будущем. Ты же знаешь, мы с тобой готовили победителей разных детских конкурсов, очень мудрые родители оберегают своих детей от этой чрезмерной досрочной гонки славы. Дети должны расти в любви, счастье.
Юлия Быкова:
И получать удовольствие от музыки.
Александр Меженный:
Отлично. Ну а мы на самом деле получаем удовольствие от вашего творчества.
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