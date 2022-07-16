В фестивальном Витебске отмечают День молодёжи

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» 16 июля зажигают самые талантливые и активные. В афише – День молодежи. Он стартовал с самого утра с акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотическим шествием молодые люди прошли по улицам Витебска. Сейчас его участники переместились на площадку около концертного зала «Витебск». К слову, это новая локация фестиваля и она полностью в распоряжении молодых белорусов. Здесь на протяжении дня будут танцы, музыка, квесты и интерактивы.

Екатерина Обуховская, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Мы успели погулять по городу. Была великолепная атмосфера, столько людей. Чувствовался праздник во всех уголках города. Остались невероятные впечатления, это просто прекрасный город. Надеемся, что попадем сюда еще раз.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Между делом будет проведен один из самых масштабных открытых диалогов на базе футбольного манежа Витебска, который объединит свыше тысячи молодых людей: участников фестивальных проектов Витебска, научно-популярных программ, победителей творческих викторин – всю молодежь, которая хочет пообщаться в неформальной обстановке.