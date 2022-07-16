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В фестивальном Витебске отмечают День молодёжи

16 июля 2022 10:51
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре» 16 июля зажигают самые талантливые и активные. В афише – День молодежи. Он стартовал с самого утра с акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фестивальном Витебске отмечают День молодёжи-1

Патриотическим шествием молодые люди прошли по улицам Витебска. Сейчас его участники переместились на площадку около концертного зала «Витебск». К слову, это новая локация фестиваля и она полностью в распоряжении молодых белорусов. Здесь на протяжении дня будут танцы, музыка, квесты и интерактивы.

В фестивальном Витебске отмечают День молодёжи-4

Екатерина Обуховская, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Мы успели погулять по городу. Была великолепная атмосфера, столько людей. Чувствовался праздник во всех уголках города. Остались невероятные впечатления, это просто прекрасный город. Надеемся, что попадем сюда еще раз.

В фестивальном Витебске отмечают День молодёжи-7

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Между делом будет проведен один из самых масштабных открытых диалогов на базе футбольного манежа Витебска, который объединит свыше тысячи молодых людей: участников фестивальных проектов Витебска, научно-популярных программ, победителей творческих викторин – всю молодежь, которая хочет пообщаться в неформальной обстановке.

В фестивальном Витебске отмечают День молодёжи-10

Впервые в Витебске назвали имена победителей конкурса молодых журналистов «Пресс-код». Награды вручал министр информации. В творческом состязании участвовали более 350 человек, в финал вышли только 13. Проект состоялся при поддержке Белорусского республиканского союза молодежи и нашего телеканала.

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Александр Лукьянов # Екатерина Обуховская # Владимир Перцов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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