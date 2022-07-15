Музыкант Дидюля: «Люблю, выступаю и считаю себя белорусским артистом, музыкантом и композитором»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Дидюля, гитарист и композитор.
Юлия Самусенко, ведущая:
Валерий, вы представляете сольный концерт «Музыка мира», это созвучие совершенно разных культур. Чем вы вдохновляетесь?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Дидюля, гитарист и композитор.
Юлия Самусенко, ведущая:
Валерий, вы представляете сольный концерт «Музыка мира», это созвучие совершенно разных культур. Чем вы вдохновляетесь?
Валерий Дидюля, гитарист, композитор:
Прежде всего самим миром и, конечно же, людьми, которые окружают, потому что мир людей разный. Конечно же, поступки, интересные события, взгляды на жизнь, разные народы мира, которых удается увидеть. Все это вдохновляющий фактор для музыки. А потом есть еще что-то такое неизведанное, сложно сказать словами, что тоже как композитора меня вдохновляет. В любом случае музыка – это божественный язык, и всегда об этом хочется сказать. Все то суетное, что нас окружает, – это временное. Нужно подняться над суетой, подняться ввысь, посмотреть на нашу жизнь с космической высоты. И музыка нам в этом помогает.
Юлия Самусенко:
Очень красиво сказали. Мы знаем, что вы и сам родом из Беларуси. Мой соведущий передавал вам привет, он тоже из Гродно. Как и вы. Каково это, выступать на сцене родной страны?
Валерий Дидюля:
Всегда волнительно, приятно видеть родных белорусов. С которыми связан не только географически, но и ментально, связан идеей, языком. Люблю размаўляць на беларускай мове, калі ёсць такая магчымасць. Конечно, выступление и в родном Гродно, и в Витебске, и в Минске, и в других городах – это всегда очень приятно. Скучаю по белорусскому зрителю. Не так часто бываю на родине, но бываем. Каждый год мы выступаем и в столице, сейчас в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». Осенью запланирован наш большой концерт в Гродно. Так что не забываю родную Беларусь, очень люблю, выступаю и считаю себя белорусским артистом, музыкантом и композитором.
Юлия Самусенко:
Как принимает белорусский зритель такое нестандартное смешение стилей, этно и поп?
Валерий Дидюля:
Замечательно, как и любой другой зритель в любой другой точке Земного шара. Язык музыки понятен без слов в любом географическом пространстве. Здесь нет слов, мы выходим на сцену и начинаем шаманить полтора-два часа языком звука, тембра, красок, оттенков, мелодий. Именно этот язык выбрал я когда-то в детстве, и сейчас он нас сопровождает – язык инструментальной музыки. Много волшебных мелодий, сказочных рассказов, информации второго, третьего, четвертого плана во время концерта. Есть что показать, о чем рассказать. 15 альбомов за плечами. Замечательная группа, замечательный коллектив со мной приехал. И струнная группа, и духовая секция, и барабанная группа, так что со мной больше 10 музыкантов. Концерт яркий, интересный. О нем сложно говорить словами, он за гранью слов. В любом случае музыка все расскажет сама.
Юлия Самусенко:
Как вас принял Витебск в этом году?
Валерий Дидюля:
Замечательно принял. Все очень здорово организовано. И сам «Славянский базар», и волонтеры, которые работают как пчелки, жужжат вокруг нас, бережно к нам относятся. Все организовано четко, на должном высоком уровне. Видно, что государство в хороших руках профессионалов. Все четко, безопасно, грамотно организовано, и мы себя чувствуем очень уютно как артисты. Их очень много, бесконечное количество разных групп, коллективов, поэтому честь и хвала организаторам фестиваля. Хочется дружить, дальше объединять усилия. В следующий наш приезд мы очень хотим выступить в Большом амфитеатре с большим концертом празднично, нарядно, торжественно, так, как это всегда и происходит.
Юлия Самусенко:
Мы ждем. Не грустно ли покидать Беларусь?
Валерий Дидюля:
Не грустно, потому что будет возвращение. Повторюсь, запланирован концерт осенью в Гродно. Нас связывает творческая связь, родные моему сердцу города, язык, культура, кухня. Все это остается, я с этим не расстаюсь, тем более что между Москвой и Беларусью расстояние не очень большое. Сел в машину, и уже через несколько часов ты уже здесь. Благо, дороги хорошие, возможности хорошие, поэтому будем дружить и приумножать и наш творческий потенциал, и чисто человеческий.
Слушайте волшебную музыку, покупайте детям гитары.
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