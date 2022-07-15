Музыкант Дидюля: «Люблю, выступаю и считаю себя белорусским артистом, музыкантом и композитором»

Валерий Дидюля, гитарист, композитор:

Прежде всего самим миром и, конечно же, людьми, которые окружают, потому что мир людей разный. Конечно же, поступки, интересные события, взгляды на жизнь, разные народы мира, которых удается увидеть. Все это вдохновляющий фактор для музыки. А потом есть еще что-то такое неизведанное, сложно сказать словами, что тоже как композитора меня вдохновляет. В любом случае музыка – это божественный язык, и всегда об этом хочется сказать. Все то суетное, что нас окружает, – это временное. Нужно подняться над суетой, подняться ввысь, посмотреть на нашу жизнь с космической высоты. И музыка нам в этом помогает.

Юлия Самусенко:

Очень красиво сказали. Мы знаем, что вы и сам родом из Беларуси. Мой соведущий передавал вам привет, он тоже из Гродно. Как и вы. Каково это, выступать на сцене родной страны?

Валерий Дидюля:

Всегда волнительно, приятно видеть родных белорусов. С которыми связан не только географически, но и ментально, связан идеей, языком. Люблю размаўляць на беларускай мове, калі ёсць такая магчымасць. Конечно, выступление и в родном Гродно, и в Витебске, и в Минске, и в других городах – это всегда очень приятно. Скучаю по белорусскому зрителю. Не так часто бываю на родине, но бываем. Каждый год мы выступаем и в столице, сейчас в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». Осенью запланирован наш большой концерт в Гродно. Так что не забываю родную Беларусь, очень люблю, выступаю и считаю себя белорусским артистом, музыкантом и композитором.