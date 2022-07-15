Тео о «Славянском базаре»: это трепет, потому что знакомство с большой сценой, со зрителем началось именно здесь

Символ «Славянского базара» – василек, а символ хорошего настроения – гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, певец Тео. Александр Меженный, ведущий:

Как тебе Витебск, как тебе погода?

Тео, певец:

Прекрасная студия, такое пространство, так много места, света. Прекрасная идея. Я думаю, что «Славянский базар» – тот самый фестиваль, где можно проводить любые творческие эксперименты. Александр Меженный:

Ты выступаешь на фестивале в разных качествах: ведешь конкурс молодых исполнителей, также выступаешь как артист. Успеваешь насладиться атмосферой праздника? Тео:

Безусловно. Дело в том, что моя работа – это и есть мое хобби. Могу назвать себя счастливым человеком, потому что все, чем я занимаюсь, все, чему я отдаю время, – это и есть моя любимая работа, мое увлечение и моя радость. Поэтому все мои выступления – это наслаждение фестивалем. Я хочу посетить традиционный город мастеров и встречи с коллегами, с которыми, к сожалению, мы видимся только на «Славянском базаре».

Юлия Самусенко, ведущая:

Может быть, уже есть конкретные планы на эти праздничные дни? Что в работе ждет в ближайшее время? Какой будет отдых? Тео:

Отдых на «Славянском базаре» – понятие очень условное. Это постоянные репетиции, подготовка, концерты, прогоны. Я думаю, что достаточно теплых встреч. Кстати, в этом году я в 22-й раз приезжаю в Витебск. Два года тому отмечал юбилей. Александр Меженный:

То есть «Славянскому базару» 31, и 22 года ты украшаешь этот праздник жизни. Тео:

Я помню свой первый визит на «Славянский базар». Это был 2000 год. Я ничего не мог поделать с волнением, у меня был настоящий стресс. Я помню, что моя правая нога была мне неподвластна, дрожала, тряслась. У меня были мысли об одном: видит ли зритель эти трясущиеся штаны.