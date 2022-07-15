Тео о «Славянском базаре»: это трепет, потому что знакомство с большой сценой, со зрителем началось именно здесь

Символ «Славянского базара» – василек, а символ хорошего настроения – гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, певец Тео.
Александр Меженный, ведущий:
Как тебе Витебск, как тебе погода?
Символ «Славянского базара» – василек, а символ хорошего настроения – гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, певец Тео.
Александр Меженный, ведущий:
Как тебе Витебск, как тебе погода?
Тео, певец:
Прекрасная студия, такое пространство, так много места, света. Прекрасная идея. Я думаю, что «Славянский базар» – тот самый фестиваль, где можно проводить любые творческие эксперименты.
Александр Меженный:
Ты выступаешь на фестивале в разных качествах: ведешь конкурс молодых исполнителей, также выступаешь как артист. Успеваешь насладиться атмосферой праздника?
Тео:
Безусловно. Дело в том, что моя работа – это и есть мое хобби. Могу назвать себя счастливым человеком, потому что все, чем я занимаюсь, все, чему я отдаю время, – это и есть моя любимая работа, мое увлечение и моя радость. Поэтому все мои выступления – это наслаждение фестивалем. Я хочу посетить традиционный город мастеров и встречи с коллегами, с которыми, к сожалению, мы видимся только на «Славянском базаре».
Юлия Самусенко, ведущая:
Может быть, уже есть конкретные планы на эти праздничные дни? Что в работе ждет в ближайшее время? Какой будет отдых?
Тео:
Отдых на «Славянском базаре» – понятие очень условное. Это постоянные репетиции, подготовка, концерты, прогоны. Я думаю, что достаточно теплых встреч. Кстати, в этом году я в 22-й раз приезжаю в Витебск. Два года тому отмечал юбилей.
Александр Меженный:
То есть «Славянскому базару» 31, и 22 года ты украшаешь этот праздник жизни.
Тео:
Я помню свой первый визит на «Славянский базар». Это был 2000 год. Я ничего не мог поделать с волнением, у меня был настоящий стресс. Я помню, что моя правая нога была мне неподвластна, дрожала, тряслась. У меня были мысли об одном: видит ли зритель эти трясущиеся штаны.
Александр Меженный:
Видим, что у Юры с ногами так себе, но с памятью все хорошо. Он помнит, какая нога у него 22 года назад тряслась. Как ты справился с волнением?
Тео:
Тогда никак. Меня просто пронесло. Я чудом не забыл слова. Тогда я выступал с оркестром под управлением Михаила Финберга. Это был первый год, когда я пришел в оркестр, и мы сразу отправились на «Славянский базар». Все приходит с опытом. Волнение присутствует и сейчас. Наверное, плохо, когда творческий человек, артист, музыкант выходит на сцену и абсолютно не волнуется. Это говорит о некоторой несобранности, неподготовленности. Волнение всегда должно присутствовать. Просто важно понимать, что с ним делать.
Сюда приезжают лучшие из лучших, и здесь нешуточная борьба. Очевидно, что гран-при, призовые места получают сильные вокалисты. Мне интересно, как в этом году интрига будет разрешаться.
Юлия Самусенко:
А что лично для тебя значит «Славянский базар»?
Тео:
Это какой-то трепет, потому что знакомство с большой сценой, со зрителем началось именно здесь в том самом 2000 году. И всегда, приезжая сюда, вроде все меняется, новые здания строятся, в амфитеатре появился купол, и теперь зритель не мокнет под дождем. Но все равно атмосфера та же. Те же люди, и это радует. Я хочу пожелать фестивалю, чтобы он не терял этой атмосферы, своей особенной, фестивальной.
Читайте также:
Посол Пакистана о выставке в Витебске: это вклад в отношения двух стран в будущем
Споёт AC/DC Highway to Hell. Анна Трубецкая представит Беларусь на «Славянском базаре»
«Длинные волосы, лента и исполнение песни «Здравствуй, чужая милая». Солодуха вспоминает свой первый «Славянский базар»