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На улице не больше +10°C. Караник еле уговорил Президента надеть пальто

26 октября 2021 21:16
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.

На улице не больше +10°C. Караник еле уговорил Президента надеть пальто -1

Алена Сырова, СТВ:
На разговор с медиками и журналистами Президент пришел явно разгоряченный походом в красную зону. На улице не больше +10 °C, присутствующие врачи подумали, а губернатор, пусть и бывший, но министр здравоохранения, настойчиво порекомендовал Александру Лукашенко все же надеть верхнюю одежду. Ну как тут ослушаешься?

На улице не больше +10°C. Караник еле уговорил Президента надеть пальто -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, спасибо, не надо. Слушай, не дай бог бывших министров или настоящих. Невозможно работать с ними. Ладно, накину просто. Нельзя же не слушаться вчерашнего министра, ныне губернатора.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Алена Сырова # Фотофакт

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