На улице не больше +10°C. Караник еле уговорил Президента надеть пальто

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране. Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.