На улице не больше +10°C. Караник еле уговорил Президента надеть пальто

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.
Алена Сырова, СТВ:
На разговор с медиками и журналистами Президент пришел явно разгоряченный походом в красную зону. На улице не больше +10 °C, присутствующие врачи подумали, а губернатор, пусть и бывший, но министр здравоохранения, настойчиво порекомендовал Александру Лукашенко все же надеть верхнюю одежду. Ну как тут ослушаешься?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, спасибо, не надо. Слушай, не дай бог бывших министров или настоящих. Невозможно работать с ними. Ладно, накину просто. Нельзя же не слушаться вчерашнего министра, ныне губернатора.
Читайте также:
Лукашенко: почему хорошо, что на БелАЭС останавливались реакторы, и как Литва пыталась тайно купить электричество?
«Тем не менее идём вниз». Лукашенко проанализировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Лиде
«Надо выстоять, дорогие мои». Президент перечислил, через что придётся пройти белорусам в ближайшее время