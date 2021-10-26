Лукашенко: почему хорошо, что на БелАЭС останавливались реакторы, и как Литва пыталась тайно купить электричество?

Новости Беларуси. Строительство БелАЭС вдохнуло больше жизни и в целый регион, позволило нашим людям научиться и получить бесценные компетенции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь мы можем помогать тем же россиянам строить станции и зарабатывать немалые деньги. Но главное, у нас есть своя электроэнергия, та самая пресловутая энергетическая безопасность. Нам не надо ее ни у кого просить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понимаете, это прекрасная станция. Да, там неполадок этих хватает, пока запустим ее. Но я часто говорю: слава богу, что дважды или трижды остановилась станция. Где-то что-то вывалилось – раз, реактор остановился. Это говорит о безопасности. Сейчас она работает на полную мощь, мы имеем электроэнергию, мы имеем избыток.

Вы сказали, что Литва тайно. Ничего не тайно. Электричество тайно не купишь. Можно сигареты завезти тайно, продать, маски, перчатки, даже вакцину «Спутник V», которую мы начали производить, можно перекинуть. А электроэнергию не спрячешь. Вот так поворачиваются времена, к счастью, в нашу пользу. Но на этом мы не хотим получать какие-то дивиденды. Я не тот человек. Как я часто говорю, я в деревне вырос и там все были друг за друга.

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