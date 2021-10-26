«Ни в коем случае». Президент Беларуси объяснил, почему нельзя останавливать оказание плановой помощи

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты. И сколько будем жить в этих условиях – сложный вопрос. Число зараженных в мире – больше 244 миллионов человек. Наш Президент каждый раз подчеркивает: мы будем бороться за всех и каждого. За ситуацией в стране он пристально следит: цифры, графики, статистика – глава государства ее видит каждый день. Но не стоит забывать, что помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли. И прекращать лечить людей, конечно, нельзя. Это как минимум бесчеловечно.