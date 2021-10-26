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«Ни в коем случае». Президент Беларуси объяснил, почему нельзя останавливать оказание плановой помощи

26 октября 2021 21:04
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты. И сколько будем жить в этих условиях – сложный вопрос. Число зараженных в мире – больше 244 миллионов человек. Наш Президент каждый раз подчеркивает: мы будем бороться за всех и каждого. За ситуацией в стране он пристально следит: цифры, графики, статистика – глава государства ее видит каждый день. Но не стоит забывать, что помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли. И прекращать лечить людей, конечно, нельзя. Это как минимум бесчеловечно.

«Ни в коем случае». Президент Беларуси объяснил, почему нельзя останавливать оказание плановой помощи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Ни в коем случае нельзя сейчас останавливать помощь по другим. Как они говорят, плановую закрыли. Как закрыли? С человеком просто надо поговорить как врачу. Закрыли. Я вас заставил не делать этого. И сейчас ты поддержал то, что я говорил. А если, правильно ты сказал, ковид ушел и к нам хлынула эта онкология отложенная (если она отложенная). Опять у нас будет 500, как до тебя, 500 человек в очереди на операции онкологические. Мы еле разгребли их. И у нас опять получится обвал? Поэтому нельзя другие… Вот, 100, 100, 100 %. Нельзя останавливать лечение других болезней, ни в коем случае.

«Ни в коем случае». Президент Беларуси объяснил, почему нельзя останавливать оказание плановой помощи-4

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Виктория Ходосок # Фотофакт

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