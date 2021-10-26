Горячее питание, бронь выезда, душ. Что изменилось в пункте пропуска «Бенякони»?

Новости Беларуси. Для водителей международных рейсов ситуация на границе все больше накаляется. Сопредельные страны никак на это не реагируют, белорусская же сторона ищет цивилизованные подходы в решении этого вопроса. Так, в пункте пропуска «Бенякони» открылась зона ожидания с системой электронной очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности – в материале Галины Буро.

Первым заехать в зону ожидания – 26 октября Виктору Рыхлицкому выпало это право. Шутит: видимо, по старшинству. За рулем грузовика он уже больше 10 лет. Часто ездит через пункт пропуска «Бенякони».

Виктор Рыхлицкий, водитель:

13 числа был у меня прошлый рейс, я ехал сюда же, через этот переход. Прошлый рейс не отдохнул абсолютно, потому что дерганья в колейке, никаких условий. В лес надо бежать по каким-то естественным надобностям, это было очень неприятно. Когда открылся этот терминал, сегодня заехал – был поражен. Приятно поражен тем, что здесь сделали и что здесь происходит. Очередь в режиме-онлайн теперь в кармане. На телефон установил специальное приложение, вечером поставил свой грузовик на парковке в зоне ожидания – сам отдыхает.

Виктор Рыхлицкий:

Когда я вбиваю номер автомашины, он показывает, какой я стою по очереди. Живая очередь, и я на выезд стою. Уже первый.

– Уже выезжаете?

– Да.

– Не будем задерживать. «Повышает транзитную привлекательность». В пункте пропуска «Бенякони» заработала система электронной очереди – читать здесь.

«Бенякони» стал седьмым пунктом пропуска, где появилась зона ожидания с системой электронной очереди. Здесь и камеры по автоматической считке номеров, и электронное табло, и программный комплекс для взаимодействия таможенников с пограничниками. Все работает в режиме 24/7. А для водителей – парковка почти на 300 мест, душевые кабины, техника для стирки и глажки, зоны отдыха, магазин с горячим питанием и бесплатный Wi-Fi. Отдельная услуга – бронирование времени выезда.

Евгений Рудис, водитель:

Намного удобнее. Мы забронировали на 10 утра завтра. Машину оставим и поедем домой, а завтра с утра приедем и поедем работать.

Эти нововведения ждали с нетерпением. Ведь особенно в выходные дни перед пунктами пропуска на въезд в Евросоюз скапливаются огромные очереди – по 2 тысячи грузовиков. Такая же ситуация и в будни не редкость. Водители вынуждены стоять на дороге по трое, а то и четверо суток. А еще ждать, когда же наконец-то вопрос заторов на границе будет разрешен. «Несмотря на санкционное давление». Таможенный комитет заявил об увеличении транзита через Беларусь – читать здесь.

Галина Буро, корреспондент:

Сегодня перед пунктом «Бенякони» нет многокилометровой вереницы из грузовиков. И все благодаря системе «Электронная очередь». Белорусская сторона, конечно, не может повлиять на скорость работы сопредельной стороны, но зато для водителей создала комфортные и цивилизованные условия ожидания.

На очереди открытие здесь транспортно-логистического центра, уже пятого в нашей стране. А зоны ожидания с электронной очередью появятся еще в трех пунктах пропуска – в следующем году уже в «Привалке». Только у дальнобойщиков есть одна просьба – сохранить их старую добрую традицию.