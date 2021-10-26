Что такое частник в строительстве и почему выгоднее покупать жильё в государственных компаниях?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.
Пока вопросы решают точечно. Президент приводит в пример строительство жилья для врачей в Боровлянах. В 2020 году там открыли общежитие. Это хоть и очень приличный, но понятно, что совсем эконом-вариант. Для тех, кто хочет строить другое свое жилье, цены на рынке, в принципе, приемлемые. В свое время глава государства взялся за частные строительные компании, которые наживались на желании людей иметь свой кров, и сейчас в основном дело приходится иметь с порядочными – государственными.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что такое частник в строительстве? Берет кредит в банке, идет в строительный трест наш. Слава богу, мы их не развалили, не приватизировали, они все государственные, практически все. Приходит в этот трест, заказывает проект, говорит в стройтресте: «Построите?» – «Конечно, построим». Тем же работать надо. Дал им копеечку в обрез, без прибыли, они построили дом. Себестоимость там, допустим, 450 долларов за метр, а он продал за 1 500. Хороший навар? Хороший. Мне эта стройка не нужна. До свидания.
Вот вы решили для себя построить где-то квартиру или дом. Стройте. Хотите с частником? Договаривайтесь, стройте. Это ваши деньги. А вот кредиты, поддержка финансовая со стороны государства – это государство, государственный трест. Мы знаем цену, мы этим трестом управляем, и если даже у него будет лишняя прибыль, мы заберем, потому что мы собственники, государство.
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