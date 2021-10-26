Что такое частник в строительстве и почему выгоднее покупать жильё в государственных компаниях?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами.

Пока вопросы решают точечно. Президент приводит в пример строительство жилья для врачей в Боровлянах. В 2020 году там открыли общежитие. Это хоть и очень приличный, но понятно, что совсем эконом-вариант. Для тех, кто хочет строить другое свое жилье, цены на рынке, в принципе, приемлемые. В свое время глава государства взялся за частные строительные компании, которые наживались на желании людей иметь свой кров, и сейчас в основном дело приходится иметь с порядочными – государственными.