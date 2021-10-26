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«Тем не менее идём вниз». Лукашенко проанализировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Лиде

26 октября 2021 18:25
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

В вопросе борьбы с COVID-19 главное – без паники. Уже не раз об этом просил и глава государства. Ведь этим точно никому не поможешь: куда важнее командная работа на фронте борьбы с коронавирусом – огромные усилия медиков, личная ответственность каждого человека и помощь государства. И наглядно это журналистам показывает Президент.

«Тем не менее идём вниз». Лукашенко проанализировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Лиде-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Смотрите, вот у нас самый высокий пик в Лиде был, видите? Это когда было?

Наталья Стельмах, политический обозреватель телеканала ОНТ:
28 сентября.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Это было 27-28-е.

«Тем не менее идём вниз». Лукашенко проанализировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Лиде-4

Александр Лукашенко:
Смотрите, мы не остались даже здесь, на этом уровне подъема, мы уже сначала упали, потом больше «пила» эта. Но тем не менее идем вниз.
– Спад.
– Я про это не говорю. Это то, что я говорил: осторожней – оптимизм.

«Тем не менее идём вниз». Лукашенко проанализировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Лиде-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Наталья Стельмах # Виктория Ходосок # Фотофакт

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