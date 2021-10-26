«Тем не менее идём вниз». Лукашенко проанализировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Лиде

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

В вопросе борьбы с COVID-19 главное – без паники. Уже не раз об этом просил и глава государства. Ведь этим точно никому не поможешь: куда важнее командная работа на фронте борьбы с коронавирусом – огромные усилия медиков, личная ответственность каждого человека и помощь государства. И наглядно это журналистам показывает Президент.