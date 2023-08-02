На территорию Польши залетели белорусские вертолёты – зачем нужны такие фейки? Мнение Клишевича

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и политической обстановки в мире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вчера очередная провокация со стороны Польши. Вот мы вечером здесь сидели, стримили, и тут начались грозные и сумасшедшие заявления о том, что наши вертолеты залетают вглубь Польши, там разбежалось все пограничье. На самом же деле еще за несколько часов до этого власти Польши заявляли, что видели белорусский вертолет, но пространство, границу воздушную, они не нарушали. Но уже ближе к началу дня в Вашингтоне передумали, Блащак и прочие эти сумасшедшие начали кричать о том, что нет, зашли на три километра, ужас, страшно им всем стало. Что сегодня утром? Сегодня утром было заявление в Вашингтоне, такое вот обтекаемое, ну типа, идите лесом, ваши дела, НАТО здесь ни при чем. То есть на дипломатическом уровне это означает, что, как тогда с ракетой украинской было, разбирайтесь сами. Никакие локаторы ничего не зафиксировали. Никакие средства слежения не зафиксировали никакого нашего нарушения. Вот сегодня поверенный в делах Польши вызван в наш МИД на ковер, прочехвостили его там хорошенько. Вот что думаете по всей этой ситуации? Зачем эта провокация? На что расчет?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если война, горячая фаза войны, военные действия в классическом понимании этого слова на нашей территории, слава богу, не ведутся и вряд ли будут вестись с учетом тех мер, которые мы сегодня предпринимаем, то информационная война, конечно, уже давным-давно идет и на нашей территории, пересекает наши информационные границы. Поэтому вот это все часть одной большой информационной кампании по оказанию влияния даже не столько на наше население, сколько на свое, на польское, чтобы обосновать огромные вот эти траты, которые сегодня идут на перевооружение, на усиление, скопление сил. Из трех дивизий они хотят семь создать, то есть увеличить более чем в два раза численный состав. Это все огромные деньги, которые заберут у врачей, учителей польских, за которые можно было бы построить детские сады, школы, больницы и так далее. Эти деньги пойдут на оружие, на американское оружие. То есть в карман опять же хозяев Польши. Что, в принципе, американцам и надо. Поэтому, конечно, для того, чтобы сегодня создать такое информационное обоснование, запугать собственное население, показывают подобного рода картинки.
Читайте также:
Владельцы карты поляка – предатели родины? Лазуткин рассказал, как может действовать новый закон о гражданстве
Лазуткин: «Минобороны Польши – это маленькое американское посольство, которое там работает»
Провокации, диверсанты, переодевания в мигрантов. Чему учатся белорусские силовики у «вагнеровцев»?