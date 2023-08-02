На территорию Польши залетели белорусские вертолёты – зачем нужны такие фейки? Мнение Клишевича

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и политической обстановки в мире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вчера очередная провокация со стороны Польши. Вот мы вечером здесь сидели, стримили, и тут начались грозные и сумасшедшие заявления о том, что наши вертолеты залетают вглубь Польши, там разбежалось все пограничье. На самом же деле еще за несколько часов до этого власти Польши заявляли, что видели белорусский вертолет, но пространство, границу воздушную, они не нарушали. Но уже ближе к началу дня в Вашингтоне передумали, Блащак и прочие эти сумасшедшие начали кричать о том, что нет, зашли на три километра, ужас, страшно им всем стало. Что сегодня утром? Сегодня утром было заявление в Вашингтоне, такое вот обтекаемое, ну типа, идите лесом, ваши дела, НАТО здесь ни при чем. То есть на дипломатическом уровне это означает, что, как тогда с ракетой украинской было, разбирайтесь сами. Никакие локаторы ничего не зафиксировали. Никакие средства слежения не зафиксировали никакого нашего нарушения. Вот сегодня поверенный в делах Польши вызван в наш МИД на ковер, прочехвостили его там хорошенько. Вот что думаете по всей этой ситуации? Зачем эта провокация? На что расчет?