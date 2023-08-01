Владельцы карты поляка – предатели родины? Лазуткин рассказал, как может действовать новый закон о гражданстве

Андрей Лазуткин, политолог:

Были же цифры, что у нас 300 тысяч получили карту поляка. Для чего? Солярка, сигареты, насосы, запчасти, лекарства. Это было формой подработки для многих. И в Брестской области – там, может, не в каждой семье, но у очень многих эти карты есть, потому что это форма заработка, туризма. Правильно сказали: все получали, и я получал. Все ли эти люди – наши враги? Сложно сказать, потому что то, что мы наблюдали по 2020 году, это же не все были вышедшие с картой поляка. Были определенные шаги крупного капитала, были и российские политтехнологи с американскими паспортами, были и другие люди. Поэтому не будем так все упрощать. Понятно, что есть и польские центры, которые подгребают под себя батальон Калиновского. Есть литовский центр, и это не карта Литвы, но тоже проблема есть. Они, например, айтишников сегодня к себе переманивают в Вильнюс. Поэтому такие темы требуют такого индивидуального подхода, вот у тебя есть карта поляка, ну давайте проверим, что ты делал, чем занимался, ну если ты хороший парень, может, тебя не обижать?

Иначе это будет очень непопулярная мера, особенно перед выборами. Ну представьте, Брестчина, Президент приехал, говорит: все, завтра всем штраф за карту поляка. Люди спасибо, наверное, не скажут. Перед выборами такое делать не стоит. А вот после выборов, ну, кто знает, посмотрим, как они еще пройдут. И, конечно, важный момент прозвучал про лишение гражданства. То есть такая мера серьезная, если массово это делать, то она как бы теряет смысл. То есть надо избирательно, вот какой-то есть нехороший хулиган, вот его лишим, и дальше как бы его надо выдавить за пределы Республики Беларусь. А кто-то, возможно, получил там год-два химии, но будет честно исправляться, трудиться дальше и не лезть в политику.

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