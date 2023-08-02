Митрополит Вениамин возглавил молебен об успешном выступлении белорусов на II Играх стран СНГ
Новости Беларуси. Молебен об успешном выступлении белорусских спортсменов на предстоящих Играх стран СНГ прошел 2 августа в храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Службу возглавил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
Молитва перед началом ответственных соревнований стала уже традицией. В храме собрались те, кому предстоит побороться за медали, и те, кто будет болеть за наших на трибунах. По окончании молебна каждому спортсмену подарили иконку великомученика Георгия Победоносца и окропили святой водой.
После завершения службы Владыка Вениамин и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством и Белорусской православной церковью. Акцент сделают на развитие религиозного туризма.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Каждый человек, насколько бы он ни был силен духом и физически подготовлен, он нуждается и в поддержке болельщиков, близких и родственников. И, конечно, в помощи свыше. Несомненно, это нужно, и подтверждение тому – то, что наши спортсмены собрались в этом храме-памятнике, в этом знаковом месте.
Министр спорта и туризма: мы уделяем большое значение вопросу духовного воспитания. Подробнее.