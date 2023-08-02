Министр спорта и туризма: мы уделяем большое значение вопросу духовного воспитания

Новости Беларуси. Молебен об успешном выступлении белорусских спортсменов на предстоящих Играх стран СНГ прошел 2 августа в храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После завершения службы Владыка Вениамин и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством и Белорусской православной церковью. Акцент сделают на развитие религиозного туризма.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Вопрос духовного, нравственного, морально-патриотического в том числе воспитания сегодня очень важен. Мы этому вопросу тоже уделяем большое значение. Сегодня все пожелания – пришли, порядка 150 человек было наших спортсменов, тренеров, которые присутствовали на этом мероприятии.