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Министр спорта и туризма: мы уделяем большое значение вопросу духовного воспитания

02 августа 2023 18:21
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Новости Беларуси. Молебен об успешном выступлении белорусских спортсменов на предстоящих Играх стран СНГ прошел 2 августа в храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр спорта и туризма: мы уделяем большое значение вопросу духовного воспитания-1

После завершения службы Владыка Вениамин и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством и Белорусской православной церковью. Акцент сделают на развитие религиозного туризма.

Министр спорта и туризма: мы уделяем большое значение вопросу духовного воспитания-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Вопрос духовного, нравственного, морально-патриотического в том числе воспитания сегодня очень важен. Мы этому вопросу тоже уделяем большое значение. Сегодня все пожелания – пришли, порядка 150 человек было наших спортсменов, тренеров, которые присутствовали на этом мероприятии.

Министр спорта и туризма: мы уделяем большое значение вопросу духовного воспитания-7

Сергей Ковальчук также вручил Владыке Вениамину приглашение на открытие II Игр стран СНГ, подарки и атрибутику.

Митрополит Вениамин возглавил молебен об успешном выступлении белорусов на II Играх стран СНГ – подробности.

# Государственная политика в области спорта # общество # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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