Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим народную власть, историю и боевые действия в СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова. Григорий Азаренок, СТВ:

Утром все польские непадлеглыя СМИ дружно сообщали о том, что белорусские борты, пролетающие в приграничном районе Брестской области, никак не нарушили воздушное пространство паньства. Более того, указали на тот факт, что белорусская сторона уведомила польскую о планируемых там полетах, информацию СМИ получили от оперативного командования вида Вооруженных сил Польши. Но уже вечером сумасшедший Блащак, их картонный министр обороны, выскочил и сказал: нет, залетали на 3-10-50 километров, до Варшавы залетели, бульбу посадили и улетели.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы очень правильно рассказали. Министерство обороны в Польше – это не как у нас Минобороны. Это люди, которые отвечают за закупку американской военной техники. Там очень интересная ситуация. Там, допустим, меняется правительство, а министр обороны почему-то остается. И эта структура, с которой американцы работают, вне правительства находится. Поэтому правительственные СМИ могут рассказывать, что самолета-вертолета не было, ничего не нарушили, а потом с хозяевами созвонились, и уже американский рупор говорит о том, что нет, мы еще раз посмотрели, все-таки проход был, мы тут поставим новую технику под это дело. То есть Минобороны Польши – это маленькое американское посольство, которое там работает и отвечает и за ремонт американской техники, которую подбивают в Украине, и за обучение солдат украинских, и за поставки боеприпасов, и за каналы, где идут перегрузки техники. Это сфера под контролем американцев. Другие СМИ могут что-то написать вне этого русла политики.