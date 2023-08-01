Лазуткин: «Минобороны Польши – это маленькое американское посольство, которое там работает»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим народную власть, историю и боевые действия в СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Утром все польские непадлеглыя СМИ дружно сообщали о том, что белорусские борты, пролетающие в приграничном районе Брестской области, никак не нарушили воздушное пространство паньства. Более того, указали на тот факт, что белорусская сторона уведомила польскую о планируемых там полетах, информацию СМИ получили от оперативного командования вида Вооруженных сил Польши. Но уже вечером сумасшедший Блащак, их картонный министр обороны, выскочил и сказал: нет, залетали на 3-10-50 километров, до Варшавы залетели, бульбу посадили и улетели.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вы очень правильно рассказали. Министерство обороны в Польше – это не как у нас Минобороны. Это люди, которые отвечают за закупку американской военной техники. Там очень интересная ситуация. Там, допустим, меняется правительство, а министр обороны почему-то остается. И эта структура, с которой американцы работают, вне правительства находится. Поэтому правительственные СМИ могут рассказывать, что самолета-вертолета не было, ничего не нарушили, а потом с хозяевами созвонились, и уже американский рупор говорит о том, что нет, мы еще раз посмотрели, все-таки проход был, мы тут поставим новую технику под это дело.
То есть Минобороны Польши – это маленькое американское посольство, которое там работает и отвечает и за ремонт американской техники, которую подбивают в Украине, и за обучение солдат украинских, и за поставки боеприпасов, и за каналы, где идут перегрузки техники. Это сфера под контролем американцев. Другие СМИ могут что-то написать вне этого русла политики.
Григорий Азаренок:
Змагары уже побежали хрюкать о том, что все, война с НАТО, НАТО нападает на Беларусь, нарушение границы. Вы, свиньи, с утра кричали о том, что никто воздушное пространство не нарушал. У вас свое мнение есть? Вам не стыдно вот так? Это же позорище.
Андрей Лазуткин:
Недавно же ракета украинская упала на польский трактор, два человека погибли. И что, войну Украине объявили? А тут, наверное, нам за вертолет они объявят специальную польскую операцию на Калининград. Понятно, двойные стандарты и все остальное. Тут не будет подарков. То, что мы видим по обстановке, – это все время ухудшение, накачка. И пока там остается нынешняя власть, она как спрут. Был Качиньский, он подготовил себе кадровую смену, они сегодня выросли, молодые мужики, которые еще готовы лет 15 руководить этой Польшей. Если этот спрут не сбросят, то такая политика будет проводиться годами. Это все видно.
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