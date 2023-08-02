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Сергей Милевский: не надо нам никаких военных баз, самая лучшая база для белоруса – это его лес

02 августа 2023 18:18
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В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Сергей Милевский: не надо нам никаких военных баз, самая лучшая база для белоруса – это его лес -1

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
Сейчас для нас самая большая ценность – это суверенитет. И не надо нам никаких военных баз. Ни казахских, ни китайских. Самая лучшая база для белоруса – это его лес, потому что когда к нам приходят, мы сразу идем в лес, и фиг вы нас достанете!

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# Национальная безопасность # общество # Сергей Милевский # Фотофакт

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