Провокации, диверсанты, переодевания в мигрантов. Чему учатся белорусские силовики у «вагнеровцев»?

Андрей Лазуткин, политолог:

Если украинский фронт – это 1 000 километров, на который миллион человек мобилизованы, то у нас в Беларуси в случае конфликта фронт будет 2 500 – это вся западная граница, северная граница, плюс украинская граница. Надо что, 3 миллиона человек мобилизовать и поставить под ружье? Какими это все обернется потерями? Чтобы этого не было, Президент рассчитывает ситуацию и объясняет: вот ядерное оружие, более того, оно рассредоточено. То есть нельзя накрыть все это оружие каким-то одним превентивным ударом. Это главный гарант того, что на нас не будут нападать, как это происходило в планах в 1950-е годы: превентивный удар по СССР, что они планировали, но так и не сделали. Такого быть не может. А что может быть? Провокации, диверсанты – такого рода переодевания, как поляки изображают, в мигрантов и наоборот. Вот это все может быть, поэтому мы к этому готовимся. Для этого «Вагнер» обучает наши силы специальных операций, МВД, чтобы они это все умели делать.

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