На площадке по вольной борьбе – почти весь состав национальной сборной. Чем запомнится фестиваль «Вытокі» в Новогрудке?

Новости Беларуси. 18 июня в Новогрудке царит атмосфера праздника – в центре города начался концерт звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это яркий аккорд второго дня масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу», который уже успел стать брендовым. На протяжении весны и лета фестиваль под патронажем Национального олимпийского комитета путешествует по малым городам Беларуси. Как говорят организаторы, это лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры среди молодежи. Наша съемочная группа целый день работала на празднике.

Доброе спортивное утро! Мы сегодня в Новогрудке! Блогеры на месте! Приехали из Лиды, ведь знают: раз фестиваль «Вытокі», значит будет зрелищно. Будем веселить детей, привлекать их к спорту, сами подкачаемся!

А тренировки здесь – на любой вкус, рост и комплекцию. Бокс, футбол, плавание, пулевая стрельба, впервые спортивный туризм и ориентирование, а вот и ярко-алым цветом сверкает на солнце легендарный гоночный грузовик «МАЗ-СПОРТавто». Больше 20 спортивных площадок заняли весь центр Новогрудка. Карту в руки – и вперед, проходить олимпийский квест.

Давайте сначала пойдем на легкую атлетику, потом мы пойдем на волейбол. Из желающих – очереди возле каждой локации. На шее квест-карты, на лице неподдельный интерес. Дети приехали даже из соседних районов.

Мы там выполняли – из задымленной комнаты выносить вещи, вызов спасателей, и просто ответы на вопросы, типа викторины. Не только узнать новые приемы, но и получить мастер-класс от самых именитых спортсменов страны, титулованных гонщиков и даже олимпийских чемпионов. Например, на площадке по вольной борьбе – почти весь состав национальной сборной. Равнение на кумиров.

Иван Янковский, главный тренер национальной сборной Беларуси по вольной борьбе:

Посмотрите, сколько людей, сколько детей пришло. И если хоть какой-то ребенок выберет какой-нибудь вид спорта для себя – это огромная будет заслуга.

Особенность фестиваля «Вытокі» – путешествие по малым городам страны, чтобы влюбить в спорт как можно больше детворы, в том числе сельской. А в Год исторической памяти появилась еще одна традиция – в каждом населенном пункте приносить цветы к памятникам защитников родины в годы Великой Отечественной войны. Культурная составляющая – еще одна изюминка. О славном Новогрудке расскажет Миндовг, тот самый, который в XIII веке назначил город первой столицей Великого Княжества Литовского. Вот и тема праздника – статуты ВКЛ. Тут же выставка-продажа белорусских брендов и город мастеров. А вишенка на торте – показ коллекции одежды отечественных производителей «Роднае-моднае». Вот она, гордость за свое, национальное. Караник на «Вытоках»: чем активнее наши молодые граждане будут заниматься физической культурой, тем здоровее будет наша нация. Подробнее.