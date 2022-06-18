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Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля?

18 июня 2022 14:33
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Новости Беларуси. Самый яркий, веселый и полезный фестиваль «Вытокі. Крок на Алімпу» принимает Новогрудок. Второй день знаменитого спортивно-культурного праздника развернулся по всему центру города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля?-1

Футбол, хоккей, пулевая стрельба, бокс, плавание, тяжелая атлетика – больше двух десятков площадок с олимпийскими видами спорта, где каждый ребенок может испытать себя, а еще пройти олимпийский квест и получить подарок. Впервые на фестивале открылась новая площадка по спортивному туризму и ориентированию. Приехал на площадь и легендарный гоночный грузовик команды «МАЗ-СПОРТавто». Жители города и туристы в восторге от такой насыщенной программы.

Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля?-4

Очень интересно все, достойно. Мы сами из России. Нам такие мероприятия очень нравятся. Нравится то, что происходит это во всех городах Беларуси, это очень здорово.

Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля?-7

Приехали, осваиваемся. Смотрим, где и что. Поэтому впечатляет, здорово!

Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля?-10

Поскольку фестиваль принимает древнейший город страны, он же первая столица Великого Княжества Литовского, тема праздника – Статуты ВКЛ. Гостям предложили викторину, которая определяет уровень исторических знаний. Культурную программу дополняют экскурсии, вокальный конкурс, выставка-продажа белорусских брендов и город мастеров. Проводят дефиле моделей и показ коллекции одежды отечественных производителей «Роднае моднае». Такое сосредоточение гордости за достижения своей страны, в том числе на спортивных олимпах.

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Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля?-13

Фестиваль «Вытокі. Крок на Алімпу» уже стал брендовым, ведь второй сезон путешествует по населенным пунктам страны. В этот раз, в Год исторической памяти, один из обязательных моментов программы – возложение цветов к памятникам в честь тех, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны.

Фестиваль в Новогрудке продлится до позднего вечера. Впереди концерт звезд белорусской эстрады и зрелищный фейерверк.

# Фестиваль # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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