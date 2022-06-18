Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля?

Новости Беларуси. Самый яркий, веселый и полезный фестиваль «Вытокі. Крок на Алімпу» принимает Новогрудок. Второй день знаменитого спортивно-культурного праздника развернулся по всему центру города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбол, хоккей, пулевая стрельба, бокс, плавание, тяжелая атлетика – больше двух десятков площадок с олимпийскими видами спорта, где каждый ребенок может испытать себя, а еще пройти олимпийский квест и получить подарок. Впервые на фестивале открылась новая площадка по спортивному туризму и ориентированию. Приехал на площадь и легендарный гоночный грузовик команды «МАЗ-СПОРТавто». Жители города и туристы в восторге от такой насыщенной программы.

Очень интересно все, достойно. Мы сами из России. Нам такие мероприятия очень нравятся. Нравится то, что происходит это во всех городах Беларуси, это очень здорово.

Приехали, осваиваемся. Смотрим, где и что. Поэтому впечатляет, здорово!

Поскольку фестиваль принимает древнейший город страны, он же первая столица Великого Княжества Литовского, тема праздника – Статуты ВКЛ. Гостям предложили викторину, которая определяет уровень исторических знаний. Культурную программу дополняют экскурсии, вокальный конкурс, выставка-продажа белорусских брендов и город мастеров. Проводят дефиле моделей и показ коллекции одежды отечественных производителей «Роднае моднае». Такое сосредоточение гордости за достижения своей страны, в том числе на спортивных олимпах. Андрей Барбашинский на «Вытоках»: лучшие спортсмены вышли из районов. Подробнее.