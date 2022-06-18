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От олимпийского квеста до модного показа. Новогрудок готовится к старту второго дня фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»

18 июня 2022 07:37
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Новости Беларуси. От олимпийского квеста до модного показа. Новогрудок готовится к старту второго дня масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит под патронажем Национального олимпийского комитета.

Центральным местом праздника станет площадь Ленина. Там будут организованы площадки по более чем 20-ти видам спорта. Впервые на фестивале представят возможности увлекательного направления – спортивный туризм и ориентирование. Гостей ждут стенды Белорусской олимпийской академии, научно-практического центра спорта и Национального антидопингового агентства.

От олимпийского квеста до модного показа. Новогрудок готовится к старту второго дня фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»-1

Приедет на праздник и легендарный гоночный грузовик команды «МАЗ-СПОРТавто». А еще в центре Новогрудка разместятся фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды», пройдет вокальный конкурс и презентация коллекции одежды проекта «Роднае моднае». Завершится фестиваль концертом с участием звезд белорусской эстрады и фейерверком.

Подробнее о том, как пройдет праздник «Вытокі. Крок да Алімпу» в Новогрудке, читайте здесь.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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