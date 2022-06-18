От олимпийского квеста до модного показа. Новогрудок готовится к старту второго дня фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»

Новости Беларуси. От олимпийского квеста до модного показа. Новогрудок готовится к старту второго дня масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит под патронажем Национального олимпийского комитета.

Центральным местом праздника станет площадь Ленина. Там будут организованы площадки по более чем 20-ти видам спорта. Впервые на фестивале представят возможности увлекательного направления – спортивный туризм и ориентирование. Гостей ждут стенды Белорусской олимпийской академии, научно-практического центра спорта и Национального антидопингового агентства.