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Караник на «Вытоках»: чем активнее молодёжь будет заниматься физической культурой, тем здоровее будет нация

18 июня 2022 19:07
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Новости Беларуси. 18 июня в Новогрудке царит атмосфера праздника – в центре города начался концерт звезд белорусской эстрады. Это яркий аккорд второго дня масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу», который уже успел стать брендовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник на «Вытоках»: чем активнее молодёжь будет заниматься физической культурой, тем здоровее будет нация-1

На протяжении весны и лета фестиваль под патронажем Национального олимпийского комитета путешествует по малым городам Беларуси. Как говорят организаторы, это лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры среди молодежи.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы видим, сколько пришло людей. Это подтверждение того, что народ немножко устал без праздников, годы пандемии все-таки сказались. Чем более активно наши молодые граждане будут заниматься физической культурой, тем здоровее будет наша нация.

Караник на «Вытоках»: чем активнее молодёжь будет заниматься физической культурой, тем здоровее будет нация-4

Тема праздника – Статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля, читайте здесь.

# Фестиваль # общество # Владимир Караник # Сергей Шуманский # Галина Буро # Фотофакт

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