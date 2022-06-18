Караник на «Вытоках»: чем активнее молодёжь будет заниматься физической культурой, тем здоровее будет нация

Новости Беларуси. 18 июня в Новогрудке царит атмосфера праздника – в центре города начался концерт звезд белорусской эстрады. Это яркий аккорд второго дня масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу», который уже успел стать брендовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении весны и лета фестиваль под патронажем Национального олимпийского комитета путешествует по малым городам Беларуси. Как говорят организаторы, это лучшая реклама спорта, здорового образа жизни, а также национальной культуры среди молодежи.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы видим, сколько пришло людей. Это подтверждение того, что народ немножко устал без праздников, годы пандемии все-таки сказались. Чем более активно наши молодые граждане будут заниматься физической культурой, тем здоровее будет наша нация.