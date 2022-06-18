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Андрей Барбашинский на «Вытоках»: лучшие спортсмены вышли из районов

18 июня 2022 14:21
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Новости Беларуси. Самый яркий, веселый и полезный фестиваль «Вытокі. Крок на Алімпу» принимает Новогрудок. Второй день знаменитого спортивно-культурного праздника развернулся по всему центру города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема праздника – статуты ВКЛ. Что предлагают гостям на «Вытоках» в Новогрудке во второй день фестиваля? Читать здесь.

Андрей Барбашинский на «Вытоках»: лучшие спортсмены вышли из районов-1

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу:
Я начинал в обычной школе. У нас был один вид спорта в городе, другого шанса у меня не было, но я очень хотел чего-то добиться. И я считаю, что все равно все лучшие спортсмены, которые рождаются (не хочу обидеть ребят, кто родился в больших городах), но мы вышли из районов. Поэтому шансов для районных ребят намного больше – здесь они могут познакомиться с теми или другими видами спорта и для себя определить.

# Фестиваль # общество # Андрей Барбашинский # Фотофакт

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