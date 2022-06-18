Андрей Барбашинский на «Вытоках»: лучшие спортсмены вышли из районов

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу:

Я начинал в обычной школе. У нас был один вид спорта в городе, другого шанса у меня не было, но я очень хотел чего-то добиться. И я считаю, что все равно все лучшие спортсмены, которые рождаются (не хочу обидеть ребят, кто родился в больших городах), но мы вышли из районов. Поэтому шансов для районных ребят намного больше – здесь они могут познакомиться с теми или другими видами спорта и для себя определить.