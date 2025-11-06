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Новости по тегу #Государственная политика в сфере предпринимательства

«Бесшовный» механизм – как перейти из ИП в юрлицо за 1 день, рассказали в Минэкономики
06 ноября 2025 11:26

«Бесшовный» механизм – как перейти из ИП в юрлицо за 1 день, рассказали в Минэкономики

С 1 января вводят новшества для белорусских ИП – вот кого коснутся изменения
05 ноября 2025 08:05

С 1 января вводят новшества для белорусских ИП – вот кого коснутся изменения

Партнёрство государства и частного бизнеса в Беларуси! Подводим итоги 22-й Ассамблеи деловых кругов
05 июня 2025 16:55

Партнёрство государства и частного бизнеса в Беларуси! Подводим итоги 22-й Ассамблеи деловых кругов

Лучшим регионом Беларуси для бизнеса признана Брестская область
05 июня 2025 16:37

Лучшим регионом Беларуси для бизнеса признана Брестская область

Депутат: «Государство заинтересовано в долгоиграющем бизнесе»
21 ноября 2024 17:23

Депутат: «Государство заинтересовано в долгоиграющем бизнесе»

В Беларуси определили перечень видов деятельности для ремесленников – рассказываем о юридических тонкостях
03 сентября 2024 16:49

В Беларуси определили перечень видов деятельности для ремесленников – рассказываем о юридических тонкостях

«Заключительный этап большой работы». Юрий Чеботарь о том, кто может перейти в разряд самозанятых
03 сентября 2024 16:44

«Заключительный этап большой работы». Юрий Чеботарь о том, кто может перейти в разряд самозанятых

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024-м увеличена более чем на млрд белорусских рублей
12 июля 2024 07:46

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024-м увеличена более чем на млрд белорусских рублей

Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили в Заводском районе
21 июня 2024 18:04

Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили в Заводском районе

Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем
18 июня 2024 19:39

Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем

XXI Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдёт 23 мая в Минске
23 мая 2024 06:37

XXI Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдёт 23 мая в Минске

В Беларуси обсуждают перечень видов деятельности для ИП – он вынесен на общественное обсуждение
21 мая 2024 17:06

В Беларуси обсуждают перечень видов деятельности для ИП – он вынесен на общественное обсуждение