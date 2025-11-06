Новости по тегу #Государственная политика в сфере предпринимательства

Достаточно собрать простой пакет документов и обратиться в регистрирующий орган.
ИП, которые не видят для себя возможности работы в формате юрлица, необходимо подумать о том, чтобы сменить вид деятельности, либо поискать себя в сфере самозанятости или в сфере работы по найму.
Как укрепить диалог между бизнесом и властью, сформировать устойчивую среду и помочь предпринимателям закрепиться на новых рынках? 22-й по счету форум прошел 5 июня в Минске.
В 2024 году только в Бресте зарегистрировано свыше 14,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сейчас в нашей стране зарегистрировано порядка 116 тысяч юридических лиц и более 250 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Всё должно быть четко, прозрачно, без волокиты – требование Президента услышано в правительстве. Совет Министров утвердил новый сокращённый перечень видов деятельности ремесленников.
Совет Министров утвердил новый сокращенный перечень видов деятельности ремесленников. Они становятся частью предпринимательского сообщества.
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