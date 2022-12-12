КГК: Минздравом приняты меры, цены на медуслуги были снижены на 30%

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Когда не справляется государственная медицина, подключается частная. Вы проверяли частную медицину. Были закрыты несколько медцентров. Некоторые не получили разрешение на работу вновь. В чем причина: алчность или невнимательность, связанная с тем, что работают непрофессионалы?