КГК: Минздравом приняты меры, цены на медуслуги были снижены на 30%

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Когда не справляется государственная медицина, подключается частная. Вы проверяли частную медицину. Были закрыты несколько медцентров. Некоторые не получили разрешение на работу вновь. В чем причина: алчность или невнимательность, связанная с тем, что работают непрофессионалы?
Юлия Авхукова, начальник главного управления контроля в бюджетно-финансовой сфере Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы проверили несколько частных центров – это бизнес. Отношение такое, что если есть возможность заработать, цена идет под спрос. Министерством здравоохранения регулируются отдельные цены на услуги, в том числе диагностические. Как показали контрольные мероприятия, цены давно не повышались, соответственно, клиники находили способы предлагать комплексные услуги, включать как можно больше туда показаний, чтобы было рентабельно. Но этот метод дал свой плюс, стала масштабироваться данная практика. Мы сейчас, кроме медицинских центров, по которым все понятно, Минздравом приняты меры, цены, все урегулировано, бизнес тоже отреагировал адекватно, цены были снижены на 30 % еще до того, как изменилось законодательство. То есть выставляются правила игры, соответственно реагируют на эти правила все участники. Сейчас смотрим стоматологические услуги. История повторяется. Если цена на осмотр врачом ротовой полости Минздравом будет установлен тариф 5 рублей, то услуга прием врача будет уже 29 рублей. Соглашусь, может, 5 рублей маловато, но и 29 рублей… Мы же не полчаса сидим на приеме.
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