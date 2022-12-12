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Казаков: если бы мне, как на Западе, выставили счёт за место в больнице, я бы пошёл над картошкой дышать

12 декабря 2022 17:25
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Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Теперь можно не ложиться в больницу? Врач четко ставит диагноз и говорит, что можно приходить в поликлинику, проходить некое обследование, есть физиотерапия, ставят уколы. Это можно делать и не ложиться в больницу.

Казаков: если бы мне, как на Западе, выставили счёт за место в больнице, я бы пошёл над картошкой дышать-1

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Абсолютно. Надо полный скрининг пройти, и все.

Кирилл Казаков:
Это та же мировая практика. Я представляю, что, если бы в ту же страховую медицину, которой гордится Запад, я пришел с насморком и потребовал бы сейчас лечь в больницу, потому что должен прогревания получать, уколы, мне, по идее, должны обеспечить койко-место. Если бы мне потом выставили счет, то я, наверное, подумал бы и пошел дышать над картошкой. На Западе есть такое правило, что я пойду полежу в больнице две недели?

Дмитрий Шевцов:
Нет, такого нет там. «По желанию пациента» – там такого понятия не существует. Есть четкие и строгие показания врача. Чтобы попасть в стационар, надо иметь железобетонные показания, потому что койка в стационаре стоит колоссальных денег. То не то, что у нас. Там десятками тысяч долларов либо евро обходится реанимационная койка. И не потому что там делают какие-то фокусы. Просто стоимость очень высока. Система здравоохранения стоит колоссальных денег. У нас, понятно, цены белорусские.

Кирилл Казаков:
Для иностранцев, думаю, мы выставляем эту цену.

Казаков: если бы мне, как на Западе, выставили счёт за место в больнице, я бы пошёл над картошкой дышать-4

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Это цена несоизмерима с ценами, которые там оплачивают.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Шевцов # Наталья Саевич # Фотофакт

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