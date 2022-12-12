«Это наше уже предприятие». Лукашенко о «Макдоналдс» в Беларуси

Президент согласовал 9 кандидатур на руководящие должности в регионах. Новые главы у Жабинковского, Малоритского, Березовского и Светлогорского районов. Гомельский горисполком возглавит Владимир Привалов, а Олег Корзун займет должность заместителя председателя Мингорисполкома. Также новые замы появятся у Брестского, Могилевского и Гомельского губернаторов. Чиновников местной вертикали Александр Лукашенко сориентировал на серьезную работу по развитию зарубежных предприятий, владельцы которых ушли с рынка. Подобный бизнес должен работать на благо нашей экономики, но ни в коем случае не простаивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли, – помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же есть. Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко – прим. ред.), я же вам на примере «Макдоналдса» это говорил. Работал и работает. И люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие. Не захотели работать – как хотите. Все же осталось. Они же с собой ничего не забрали? Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны этого допустить.

Мы с президентом Путиным жестко договорились. Ушли – уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых «Москвичей», ГАЗ будет производить «Волги». Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы Geely производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны.