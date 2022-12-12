Талончики приходится ждать по месяцу. Когда это кончится?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я бы сказал, что эти вопросы про региональность, доступность – это чаще наши экстремистские каналы нагнетают. Им же надо рассказать, что у нас медицина плохая. Те проблемы, которые касаются, может быть, даже и всех. Скажите мне, когда все-таки проблема с талончиками исчезнет? Потому что мы как журналисты, понятное дело, видим, что в некоторых региональных больницах открывают, например, инфокиоски, где можно зайти, взять талончик или еще что-то сделать. Собственный пример. Ребенок вернулся от бабушки, нужно было взять ему справку от врача в поликлинике минской. И целый месяц мы ждали справку, талончик к невропатологу. Это Минск. А что происходит в регионах? Когда кончится? Слушайте, мы по Яндексу еду заказать можем, а к врачу записаться не можем.

Не хватает медиков и долгое ожидание приёма. Что не устраивает белорусов в здравоохранении?

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Вы знаете, я бы, наверное, так категорично не ставила вопрос, что в регионах почему-то хуже, чем в Минске.

Кирилл Казаков:

Мой регион – Каменная Горка.