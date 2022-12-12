Талончики приходится ждать по месяцу. Когда это кончится?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я бы сказал, что эти вопросы про региональность, доступность – это чаще наши экстремистские каналы нагнетают. Им же надо рассказать, что у нас медицина плохая. Те проблемы, которые касаются, может быть, даже и всех. Скажите мне, когда все-таки проблема с талончиками исчезнет? Потому что мы как журналисты, понятное дело, видим, что в некоторых региональных больницах открывают, например, инфокиоски, где можно зайти, взять талончик или еще что-то сделать. Собственный пример. Ребенок вернулся от бабушки, нужно было взять ему справку от врача в поликлинике минской. И целый месяц мы ждали справку, талончик к невропатологу. Это Минск. А что происходит в регионах? Когда кончится? Слушайте, мы по Яндексу еду заказать можем, а к врачу записаться не можем.
Не хватает медиков и долгое ожидание приёма. Что не устраивает белорусов в здравоохранении?
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Вы знаете, я бы, наверное, так категорично не ставила вопрос, что в регионах почему-то хуже, чем в Минске.
Кирилл Казаков:
Мой регион – Каменная Горка.
Елена Кроткова:
А в регионах, наших областях и в районных центрах, и в областных центрах достаточно примеров, где вы придете, получите сразу талончик, где у входа вас встретит администратор и спросит, зачем вы пришли. Маршрутизирует и направит вас, чтобы вы долго не стояли в очереди, если вам, например, нужно только выписать рецепт или справку. В тот конкретный кабинет, к тому специалисту, который вам необходим. Нет в Министерстве здравоохранения такого единого требования по тому, что человек пришел, и только талончики или в данную поликлинику, в детскую поликлинику запись только по телефону.
Куда повезут пациента с острой болью из Сеницы? Есть несколько вариантов.
Это все зависит от той инициативы, от той организации, от креативности руководителя как организатора здравоохранения и от работников. Как это сделать, чтобы было удобно каждому человеку? Наше требование одно – чтобы максимально сократить время, приходя в поликлинику, именно на эти вспомогательные очереди у регистратуры, у того же инфокиоска, где ты можешь взять талончик.
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