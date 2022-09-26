«Мы опережаем большинство европейских каналов». Чего не хватает белорусским СМИ?
Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.
Алена Сырова, СТВ:
После 2020 года появилось много новых лиц, много новых мнений в информпространстве Беларуси. И может показаться, что прям во всем преуспели, во всем молодцы. Забыть можно о самокритике, можно считать себя суперэффективными. И вот коль говорят, что со стороны виднее, Всеволод, первый вопрос к вам. Вы как человек, в принципе, к белорусскому медиаполю ангажированного отношения не имеющий.
Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Но я очень внимательно его мониторю уже много лет.
Алена Сырова:
А какое ваше мнение? Я слышала, за кулисами вы прям с активной критикой обрушивались на нас и наших коллег. Давайте вас послушаем.
Всеволод Непогодин:
Оно очень консервативное, отдает таким советским нафталином. И это связано, скорее всего, не потому что люди отсталые, все-таки психология белорусского народа. Люди закрытые, флегматичные.
Алена Сырова:
Вы считаете, что белорусы – люди отсталые?
Всеволод Непогодин:
Наоборот, не отсталые. Связано с психологией народа. Люди закрытые, интроверты. А надо экстравертами. Это свойство психологии. Надо уметь смотреть и учиться. Надо себе перепрошивку сознания делать. Потому что медиа – это очень активная, живая среда. И нужен какой-то олимпийский динамовский принцип: быстрее, выше, сильнее. Надо понимать, что информационные смыслы, нарративы, образы, контуры будущего – это такой же товар, как БелАЗы или МАЗы. Просто надо уметь продавать. А белорусы от природы не продажники. Тут как бы национальный менталитет, особенности, тонкая материя. А здесь люди по старинке стараются. Но надо смотреть на лучшие варианты.
Алена Сырова:
Может быть, если сам народ, как вы говорите, такой весь, то это и работает, это и нужно?
Всеволод Непогодин:
Я с вами категорически не согласен, потому что везде оно универсально. Медиасреда везде одинаковая, на самом деле. То, что работают какие-то схемы, формы, приемы если в одном месте, то и в другом будут работать. Тут главное языковое, культурное поле. Оно везде одинаковое смысловое. Украина, Россия, Беларусь – русскоязычное пространство, везде одинаковое. Если что-то в одном из сегментов работает в Украине, то оно и в Беларуси будет работать.
Вадим Боровик, политолог:
Надо адекватность и воспитание определенное народа не воспринимать как слабость. Понимаете, иногда ломать или делать что-то через какой-то шаг – это опасно. Вот вы на лестнице неправильно оступитесь – разорвете себе связки. Где-то что-то вынесете, горячую, раскаленную чашку на мороз – она треснет. Поэтому, понимаете, торопиться с такими процессами нельзя. Но и отставать нельзя. Мы видели, что где-то мы в 2020 году в интернете определенные процессы упустили, мы немножко отстали. Нас начали здесь наши конкуренты опережать и создавать нам проблемы. Но, послушайте, в сфере образования (это консервативная сфера) все реформы надо проводить обдуманно. Так и в плане средств массовой информации. Правильно Президент говорит: многие сейчас уделили внимание – интернет, интернет. Но наши телевизионные каналы, если по картинке, по объективности, по работе с фактами (не с фейками, а с фактами), мы опережаем большинство европейских каналов. Это реально.
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