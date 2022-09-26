«Мы опережаем большинство европейских каналов». Чего не хватает белорусским СМИ?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле.

Алена Сырова, СТВ:

После 2020 года появилось много новых лиц, много новых мнений в информпространстве Беларуси. И может показаться, что прям во всем преуспели, во всем молодцы. Забыть можно о самокритике, можно считать себя суперэффективными. И вот коль говорят, что со стороны виднее, Всеволод, первый вопрос к вам. Вы как человек, в принципе, к белорусскому медиаполю ангажированного отношения не имеющий. Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):

Но я очень внимательно его мониторю уже много лет. Алена Сырова:

А какое ваше мнение? Я слышала, за кулисами вы прям с активной критикой обрушивались на нас и наших коллег. Давайте вас послушаем. Всеволод Непогодин:

Оно очень консервативное, отдает таким советским нафталином. И это связано, скорее всего, не потому что люди отсталые, все-таки психология белорусского народа. Люди закрытые, флегматичные. Алена Сырова:

Вы считаете, что белорусы – люди отсталые?

Всеволод Непогодин:

Наоборот, не отсталые. Связано с психологией народа. Люди закрытые, интроверты. А надо экстравертами. Это свойство психологии. Надо уметь смотреть и учиться. Надо себе перепрошивку сознания делать. Потому что медиа – это очень активная, живая среда. И нужен какой-то олимпийский динамовский принцип: быстрее, выше, сильнее. Надо понимать, что информационные смыслы, нарративы, образы, контуры будущего – это такой же товар, как БелАЗы или МАЗы. Просто надо уметь продавать. А белорусы от природы не продажники. Тут как бы национальный менталитет, особенности, тонкая материя. А здесь люди по старинке стараются. Но надо смотреть на лучшие варианты. Алена Сырова:

Может быть, если сам народ, как вы говорите, такой весь, то это и работает, это и нужно? Всеволод Непогодин:

Я с вами категорически не согласен, потому что везде оно универсально. Медиасреда везде одинаковая, на самом деле. То, что работают какие-то схемы, формы, приемы если в одном месте, то и в другом будут работать. Тут главное языковое, культурное поле. Оно везде одинаковое смысловое. Украина, Россия, Беларусь – русскоязычное пространство, везде одинаковое. Если что-то в одном из сегментов работает в Украине, то оно и в Беларуси будет работать.