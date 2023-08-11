«Мы же всё на перспективу делаем». Когда появится ж/д сообщение между Минском и аэропортом?
Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.
Время думать о будущем – не раз за сегодня скажет Президент при обсуждении разных аспектов жизни страны, в том числе затрагивающих и Национальный аэропорт. Временные трудности не должны отменять планов. Притча во языцех – ж/д ветка из центра города до Нацаэропорта. Что с ней?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Короче, ни ветки, ни остановочного пункта нет.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы только в этом году закончили проверять. А до 2025 года помещения должны сделать…
– Мы успеем это сделать?
– Тут возникает вопрос по количеству загрузки.
– Тут ты говоришь: мы на перспективу будем делать. А тут перспективы нет. Мы же все на перспективу делаем. Если сегодня в силу сложившихся обстоятельств что-то не нужно, но надо понимать, что это завтра будет востребовано.
– Когда мы вам докладывали и устанавливали срок в 2025-м, мы такие предложения вам вносили, а вы поддержали, мы исходили из того, что имели 5,8 миллиона. Но сейчас это может востребованность полная в 2027 году.
– Ладно, это мы посмотрим.
Парковки у аэропорта, действительно, забиты даже не в сезон летних отпусков, так что за появление паркинга народ точно скажет спасибо.
Александр Лукашенко:
Это если востребовано, то надо делать. И если спрос большой и окупаемость высокая, то и нам надо думать о том, чтобы это построить. Это же хорошие деньги, которые вернутся.
Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:
Деньги, да. И удобство для пассажиров в первую очередь. Очень много номеров. И российские регионы приезжают, и наши области.
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