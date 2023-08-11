«Мы же всё на перспективу делаем». Когда появится ж/д сообщение между Минском и аэропортом?

Новости Беларуси. Президент поручил развивать Национальный аэропорт с учетом перспективы. Сегодня, 11 августа, в центре внимания главы государства была тема работы авиаотрасли в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил главную воздушную гавань страны и завод гражданской авиации.

Время думать о будущем – не раз за сегодня скажет Президент при обсуждении разных аспектов жизни страны, в том числе затрагивающих и Национальный аэропорт. Временные трудности не должны отменять планов. Притча во языцех – ж/д ветка из центра города до Нацаэропорта. Что с ней?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Короче, ни ветки, ни остановочного пункта нет. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы только в этом году закончили проверять. А до 2025 года помещения должны сделать…

– Мы успеем это сделать?

– Тут возникает вопрос по количеству загрузки.

– Тут ты говоришь: мы на перспективу будем делать. А тут перспективы нет. Мы же все на перспективу делаем. Если сегодня в силу сложившихся обстоятельств что-то не нужно, но надо понимать, что это завтра будет востребовано.

– Когда мы вам докладывали и устанавливали срок в 2025-м, мы такие предложения вам вносили, а вы поддержали, мы исходили из того, что имели 5,8 миллиона. Но сейчас это может востребованность полная в 2027 году.

– Ладно, это мы посмотрим.